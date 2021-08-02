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Вера Брежнева сняла клип на песню Розовый дым

2 августа 2021, 14:58

Певица Вера Брежнева презентует свой новый клип и популярную песню.

Вера Брежнева
Вера Брежнева / Пресс-служба

Алан Бадоев в течении двух дней снимал для Веры Брежневой ее новый хитовый клип под Киевом, который наконец вышел 2 августа на всех площадках.

Многоуровневые декорации, сложные механические конструкции и команда свыше 50 человек: масштабы на площадке не уступали съёмкам полнометражного кино, благодаря чему получился короткометражный мини-фильм.

Певице довелось танцевать на барной стойке, сниматься на сложном устройстве в подвешенном состоянии, переключаться со съёмки на жаре на съёмку со льдом. Но, главное - перевоплотиться в героиню драматического сюжета, которая переживает измену.

Действие истории начинается в ночном клубе, куда счастливая пара пришла отдохнуть и развеяться… Но основной сюжет разворачивается именно в воображении главной героини.

Вера Брежнева
Вера Брежнева - Розовый дым / пресс-служба

"Я понимаю, что многим хочется узнать больше о моей личной жизни. Посмаковать подробности, примерить на себя. Но на данный момент все, что кто-либо о ней знает, это слухи, предположения и догадки, - говорит Вера Брежнева. - Есть ли отражение моей жизни в этом видео, знаю только я…"

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Режиссер видео Алан Бадоев, который кроме остальных снимал и первый сольный клип Веры Брежневой, отметил актерскую игру певицы.

"Мы с Верой достаточно давно работаем вместе, доверяем друг другу и получаем удовольствие от работы. У нас есть очень ценное ощущение партнерства на площадке. Иногда режиссеру нелегко работать с актером, который его не понимает или не доверяет ему, как и актеру с режиссером. У нас такой проблемы с Верой нет. У Веры есть уже достаточно большой актерский бэкграунд, и здесь нам это очень пригодилось. Вера отлично справилась с задачей", - похвалил он ее старания.

Вера Брежнева
Вера Брежнева / пресс-служба

Над образами певицы работал известный украинский дизайнер, основатель бренда FROLOV - Иван Фролов. Его платье для Веры из цепочек с камнями весило более пяти килограммов.

По задумке авторов идеи, Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе, финал видео непредсказуем до самого конца. Будет ли Happy end?, - на этот вопрос ответит сам зритель.

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