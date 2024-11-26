Российский телеведущий Леонид Якубович, который прославился благодаря шоу "Поле чудес", которое начало выходить еще в 90-х неожиданно психанул и покинул площадку шоу.
Как пишут пропагандистский телеграмм-канал "Звездная пыль", Леонид Якубович побывал на юмористической программе "Что было дальше?", но недолго.
Оказалось, что чувство юмора "включается" у ведущего лишь когда "крутят барабан". В частности, ему не понравилось, что комики его перебивали, и он психанул и ушел со съемок.
За ним побежали люди, но не смогли вернуть ведущего.
Якубович сбежал со съемок:
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Напомним, как ранее писал Главред, ведущий Леонид Якубович рассказал о том, что всю еду, которую приносят ему в подарок участники Поле чудес, съедают на месте зрители в студии.
Ранее также Леонид Якубович оскандалился в эфире шоу "Поле чудес". Россияне недовольны поведением телеведущего. Дело дошло до того, что Поле чудес могут закрыть по многочисленным жалобам.
Вас также может заинтересовать:
- Необычная дочь Якубовича ужаснула внешним видом
- В ошейнике с шипами: посиневшую дочь Якубовича сняли в жутком виде
- "Якубовича понесло": ведущий унизил россиян на Поле чудес
Кто такой Леонид Якубович
Леонид Якубович - оветский и российский телеведущий, актёр театра, кино и телевидения, сценарист, телепродюсер, прозаик; народный артист террористической России. Прославился благодаря проекту "Поле Чудес".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред