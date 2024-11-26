Пенсионер-ведущий Якубович сбежал со съемок юмористического шоу.

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Якубович сбежал со съемок / Коллаж Главред, фото Instagram/yakubovitch

Российский телеведущий Леонид Якубович, который прославился благодаря шоу "Поле чудес", которое начало выходить еще в 90-х неожиданно психанул и покинул площадку шоу.

Как пишут пропагандистский телеграмм-канал "Звездная пыль", Леонид Якубович побывал на юмористической программе "Что было дальше?", но недолго.

Оказалось, что чувство юмора "включается" у ведущего лишь когда "крутят барабан". В частности, ему не понравилось, что комики его перебивали, и он психанул и ушел со съемок.

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За ним побежали люди, но не смогли вернуть ведущего.

Якубович сбежал со съемок:

Якубович убежал со съемок / Скриншот

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Напомним, как ранее писал Главред, ведущий Леонид Якубович рассказал о том, что всю еду, которую приносят ему в подарок участники Поле чудес, съедают на месте зрители в студии.

Ранее также Леонид Якубович оскандалился в эфире шоу "Поле чудес". Россияне недовольны поведением телеведущего. Дело дошло до того, что Поле чудес могут закрыть по многочисленным жалобам.

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Кто такой Леонид Якубович Леонид Якубович - оветский и российский телеведущий, актёр театра, кино и телевидения, сценарист, телепродюсер, прозаик; народный артист террористической России. Прославился благодаря проекту "Поле Чудес".

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