В ошейнике с шипами: посиневшую дочь Якубовича сняли в жутком виде

Посиневшую дочь Якубовича сняли в жутком виде / скриншот YouTube

Дочь российского телеведущего Леонида Якубовича Варвара Видо удивила поклонников внешним видом.

На этот раз 24-летняя дочь Якубовича посвятила очередной свой пост в Instagram Дню всех Святых.

В честь этого праздника Варвара примерила образ ведьмы. Она оделась в черное, накрасила губы синей помадой, надела синий парик и ошейник с шипами. В руки девушка взяла традиционные для этого праздника тыквы.

"С Хэллоуином, дорогие мои!" - подписала снимок наследница ведущего.

Дочь Якубовича / скриншот

Ранее дочь Якубовича опубликовала фото, на котором предстала в довольно брутальном виде. Широкие шорты и свободная майка не самым выгодным образом оттенили расслабленную позу девушки.

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