В ошейнике с шипами: посиневшую дочь Якубовича сняли в жутком виде

Дочь Леонида Якубовича продолжает будоражить поклонников.
Дочь российского телеведущего Леонида Якубовича Варвара Видо удивила поклонников внешним видом.
На этот раз 24-летняя дочь Якубовича посвятила очередной свой пост в Instagram Дню всех Святых.
В честь этого праздника Варвара примерила образ ведьмы. Она оделась в черное, накрасила губы синей помадой, надела синий парик и ошейник с шипами. В руки девушка взяла традиционные для этого праздника тыквы.
"С Хэллоуином, дорогие мои!" - подписала снимок наследница ведущего.
Ранее дочь Якубовича опубликовала фото, на котором предстала в довольно брутальном виде. Широкие шорты и свободная майка не самым выгодным образом оттенили расслабленную позу девушки.
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