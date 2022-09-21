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Дочь Якубовича осталась без средств к существованию

21 сентября 2022, 19:58

Дочь Леонида Якубовича покинула Россию и поделилась своими переживаниями.

Варвара Видо
Дочь Якубовича осталась без средств к существованию / instagram.com/barbaravibe/

Дочь ведущего "Поле чудес" Леонила Якубовича Варвара Видо, которая не живет вместе с отцом, осталась без денег.

Девушка сейчас находится в Европе. На своей страничке в Instagram она заявила, что купила себе профессиональную технику, но при этом осталась без денег.

Стоит отметить, что Варвара довольно часто позволяет себе публично пожаловаться на бытовые проблемы и финансовые трудности.

Дочь Якубовича
Дочь Якубовича / скриншот

Видо, к слову, выросла очень творческой личностью, что, в том числе, проявляется и в ее внешности. Также дочка Леонида Аркадьевича занимается рисованием и музыкой.

Ранее дочь Якубовича опубликовала фото, на котором предстала в довольно брутальном виде. Широкие шорты и свободная майка не самым выгодным образом оттенили расслабленную позу девушки.

Также мы писали, что дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, резко отреагировала на вопрос о своей младшей сестре, которую актриса родила несколько лет назад от российского фигуриста Петра Чернышева.

Автор: Сергей Кущ
Леонид Якубович новости шоу бизнеса
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