Ведущая шоу "Танцы со звездами" прокомментировала слухи о беременности

Иванна Онуфрийчук рассказала, по какой причине ее фигура заметно округлилась.

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Иванна Онуфрийчук рассказала, беременна ли она / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Актриса, модель и телеведущая Иванна Онуфрийчук в начале ноября отпраздновала вторую годовщину свадьбы с казахским миллионером по имени Алмаз. От пары давно ждут новостей о том, что скоро в семье их станет больше, поэтому недавнее фото, которым Онуфрийчук поделилась в своем блоге в Instagram спровоцировало слухи, что она в положении.

В кадре ведущая позирует с мужем, который с любовью держит на руках их кота по имени Персик. Иванна одета в домашний шелковый халатик, мягкая ткань которого подчеркнула ее округлившиеся формы.

В комментариях звезду стали спрашивать, можно ли уже поздравлять ее и Алмаза со скорым появлением потомства. Она не стала играть в молчанку и честно ответила подписчикам.

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Ведущая написала, что сейчас не беременна, а причина в изменениях ее фигуры состоит в том, что она набрала вес. К тому же, перед тем как был сделан этот снимок, она сытно поужинала, поэтому и живот стал выпирать больше.

Иванна Онуфрийчук рассказала, беременна ли она / instagram.com/ivannaonufriichuk

Ранее солист группы Mаneskin Дамиано Давид попался папарацци вместе с новой возлюбленной, голливудской актрисой Дав Камерон. Вместе влюбленные отдыхали на одном из австралийских пляжей.

Также юная "жена" Владимира Остапчука, журналистка Екатерина Полтавская, ответила на вопросы про свою беременность, которые возникли после ее провокационного поста в Instagram.

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