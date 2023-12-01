Солист группы Mаneskin попался папарацци вместе с новой возлюбленной

Дамиано Давид, солист популярной итальянское поп-рок-группы Mаneskin, официально встречается с голливудской актрисой Дав Камерон.

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Дамиано Давид встречается с голливудской актрисой / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и Instagram

Солист популярной итальянской поп-рок-группы Дамиано Давид засветился на романтическом свидании на пляже со своей новой девушкой ‒ Дав Камерон. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Они были замечены папарацци на пляже Бонди во время тура гастролей Mаneskin в Сиднее (Австралии).

Пара даже выбрала похожие наряды ‒ появившись на пляже в черных куртках и широких джинсах.

Причем Давид, как настоящий влюбленный, даже нес туфли своей девушки, пока они шли по песку пляжа.

Это первый раз, когда Дамиано и Дав публично "засветились" вместе. Хотя ранее давние фанаты группы Mаneskin предполагают, что пара начала тайком встречаться еще несколько месяцев назад.

Напомним, ранее сообщалось о том, что итальянская рок-группа Maneskin (победители Евровидения-2021) угодила в скандал, когда на концерте в Бостоне, США, солист коллектива Давид Дамиано разделся до нижнего белья, а потом беззастенчиво прошелся ногами по украинскому флагу.

"Его поведение на сцене ужасает каждый раз. Пока весь мир чествовал память жертв Голодомора, он в тот же день обматывается украинским флагом как банным полотенцем, ходит по нему и швыряет его. Многие публичные вещи в знак поддержки нашей страны не освобождают его от ответственности", – именно так был подписан ролик.

До того легендарная голливудская актриса Шерон Стоун (которая прославилась главной ролью в эротическом триллере Пола Верховена "Основный инстинкт") решила продемонстрировать гостям Каннского фестифаля свою поддержку Украине в войне против России.

Стоун надела синие брюки, блузку, жакет, а также обула туфли в цвет всего образа. Оказавшись перед объективами фотографов, Стоун расстегнула жакет и показала желтую подкладку.

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