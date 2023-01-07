Солист Maneskin кардинально поменял имидж

Фронтмен итальянской рок-группы Maneskin (победитель Евровидения-2021) Дамиано Давид удивил фанатам новым имиджом. Соответствующую фотографию он выложил в Instagram.
"Не делай вид, что не знаешь", – подписал новый пост исполнитель.
23-летний музыкант много лет носил длинных волос, которые положено иметь каждому рокеру, но на днях он постригся очень коротко –под машинку.
На снимке Давид позировал в кожаных брюках, щедро демонстрируя фолловерам свои татуировки. Фанаты сразу отметили – очень непривычно видеть Дамиано без шевелюры. И что вообще он стал очень похож на легендарного рэпера из США Эминема (настоящее имя –Маршал Мэзерс)
Напомним, ранее сообщалось о том, что итальянская рок-группа Maneskin (победители Евровидения-2021) угодила в скандал, когда на концерте в Бостоне, США, солист коллектива Давида Дамиано разделся до трусов, а потом беззастенчиво прошелся ногами по украинскому флагу.
"Его поведение на сцене ужасает каждый раз. Пока весь мир чествовал память жертв Голодомора, он в тот же день обматывается украинским флагом как банным полотенцем, ходит по нему и швыряет его. Многие публичные вещи в знак поддержки нашей страны не освобождают его от ответственности", – именно так был подписан ролик.
До того легендарная голливудская актриса Шерон Стоун (которая прославилась главной ролью в эротическом триллере Пола Верховена "Основный инстинкт") решила продемонстрировать гостям Каннского фестифаля свою поддержку Украине в войне против России.
Стоун надела синие брюки, блузку, жакет, а также обула туфли в цвет всего образа. Оказавшись перед объективами фотографов, Стоун расстегнула жакет и показала желтую подкладку.
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