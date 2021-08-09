Ведьмак: Кошмар волка получил трейлер и дату выхода

Ведьмак: Кошмар Волка / Netflix

Трейлер сериала Ведьмак: Кошмар волка заинтриговал фанатов фэнтези. Внем показали, что история расскажет о жизни Вессемира - от перепуганного мальчика до старосты ведьмаков, каким мы его видим в книгах Сапковского.

Правда, трейлер показывает историю более похожую на Castlevania от Netflix, или тот же Кровь Зевса - и по зарисоке и по приемама.

Кроме того, каждому ведьмаку полагается его Йеннифер - в трейлере показали, что у Вессемира были необычные отношения с чародейковй Тетрой Гилкрест - прям как две капли похожей на Йеннифер, кроме глаз.

Но большой подарок для фанатов Ведьмака - это намек на то, что в сериале покажут ту самую битву, о которой все время упоминается в книгах и играх, и в которой Ведьмаки отстояли Каер Морхен от целой армии, но уцелела после этого лишь горстка борцов с монстрами.

Над картиной работали убийца сериала Ведьмак Лорен Хиссрич и сценарист Бо ДеМайо (писал третью серию в первом сезоне и пишет эпизод для второго). За анимацию отвечает Mir Studio — ее авторству принадлежат эпизоды мультсериалов Аватар: Легенда о Корре и Вольтрон: Легендарный защитник.

Сериал Ведьмак: Кошмар волка выйдет 23 августа 2021 на Netflix.