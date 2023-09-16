Вайкуле рассказала, почему хочет увидеть экс-коллег - путинистов Баскова и Киркорова

Латвийская певица Лайма Вайкуле дала откровенное интервью, в котором призналась, что хочет увидеть своих бывших коллег - ныне путинистов Баскова и Киркорова.

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Лайма Вайкуле жестко прошлась в интервью по бывшим коллегам / коллаж Главред, фото УНИАН

Легендарная латвийская и советская певица Лайма Вайкуле говорит, что хочет пораздражать при личной встрече своих бывших коллег и приятелей – ныне ярых путинистов Николая Баскова и Филиппа Киркорова. Исполнительница дала откровенное интервью для проекта "Мосейчук+" на канале "1+1".

"Мне бы очень хотелось с ними встретиться где-то после войны. Мне интересно проверить, как мое тело будет реагировать. Мне очень хочется увидеть, как они будут себя вести, что они будут говорить. Для меня это будет жизненный опыт. Теперь я вижу много недобрых, злых людей. Я не думала, что застану такое время", – сказала Лайма Вайкуле.

По ее словам, кремлевские певцы ни разу не звонили артистке, которую когда-то обнимали и целовали на камеры. Она также им не звонит, ведь с "[негодяями- грубо] не о чем говорить".

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Артистка лишни раз напомнила с начала полномасштабного вторжения разорвала связи со страной-террористкой и осудила всех согласных с кремлевской политикой.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле раскрыла подробности особых отношений с Софией Ротару - она опровергла слухи о том, что между ними есть конфликт, из-за которого София Михайловна не желает контактировать.

Также певица рассекретила, где прячется Вера Брежнева - фанаты бывшей ВИАГры обеспокоены тем, что она и ее семья исчезли из информационного пространства.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева прилетала в страну-агрессор РФ, чтобы проститься с близким другом - модельером Валентином Юдашкиным. Он умер после борьбы с онкологией.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым юморист Максим Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

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