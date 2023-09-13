"Путин просто сошел с ума": Вайкуле объяснила, почему диктатор решился напасть на Украину

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле предположила, что российский диктатор Владимир Путин попросту сошел с ума - раз развязал войну против Украины.

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Вайкуле очень жестко раскритиковала Путина / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Легендарная советская и латвийская певица Лайма Вайкуле, которая открыто выступила против войны, которую российский диктатор Владимир Путин развязал против Украины, считает, что тот попросту сошел с ума. Об этом она рассказала в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.

"Человек не может быть у власти так долго. Он сходит с ума. Даже популярные артисты думают, что они избранные, особенные. Они забывают, что они – люди, как все. И то же, мне кажется, произошло с Путиным. Он просто сошел с ума", – сказала известная исполнительница.

Вайкуле также нашла легко ответ на вопрос, почему россияне так легко согласились с кровопролитной войной и не остановили безумного диктатора Путина.

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"Россияне, по-моему, не смогли стать современными. Мы знаем все, что происходит во всем мире. Мы идем в ногу со временем, а Россия – нет. Она не то что остановилась, их отбросило на 100 лет назад. Они снова арестовывают ученых, цвет нации. Снова делают то же, что и Сталин", – сказала певица.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле раскрыла подробности особых отношений с Софией Ротару - она опровергла слухи о том, что между ними есть конфликт, из-за которого София Михайловна не желает контактировать.

Также певица рассекретила, где прячется Вера Брежнева - фанаты бывшей ВИАГры обеспокоены тем, что она и ее семья исчезли из информационного пространства.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева прилетала в страну-агрессор РФ, чтобы проститься с близким другом - модельером Валентином Юдашкиным. Он умер после борьбы с онкологией.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым юморист Максим Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

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