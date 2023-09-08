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"Какое-то сумасшествие происходит": Вайкуле жестко прошлась по россиянам из-за войны в Украине

Дмитрий Видоменко
8 сентября 2023, 08:55 обновлено 8 сентября, 09:00
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Знаменитая латвийская певица Лайма Вайкуле, которая активно поддерживает Украину, убеждена, что у России нет никаких оправданий ее агрессии.
Вайкуле, распад России
Вайкуле довольно жестко высказалась о России и россиянах / коллаж Главред, коллаж фото УНИАН

Легендарная советская и латвийская певица Лайма Вайкуле, которая активно поддерживает Украину в ее войне против путинского режима, твердо убеждена, что стране-агрессора России нет никаких оправданий. Своим мнением знаменитость поделилась в интервью "24 каналу".

Певица никак не может взять в толк, отчего и почему россияне выбрали убивать людей и все живое, бомбить мирные города и уничтожать независимое государство вместо того, чтобы заниматься развитием собственной глубинки. Кроме того, звезда не сомневается ‒ рано либо поздно война перейдет на территорию страны-агрессора РФ.

"Нельзя понять, почему это вообще случилось: почему столько агрессии, почему Россия напала на Украину? Без повода, просто так. Просто так падают бомбы, просто так уничтожаются люди, звери, природа. Какое-то сумасшествие происходит. Представляете, сколько денег сейчас тратит Россия, чтобы убивать. Вместо того, чтобы благополучно жить ‒ вместо того, чтобы развивать медицину. Они же тратят деньги на то, чтобы уничтожать Украину. Это ужасно, и ничего хорошего их не ждет. И тут не надо искать никаких оправданий: Россия виновата, она агрессор, она напала абсолютно без какой-либо причины. "НАТО угрожает", "Украинцы бы напали на россиян" – это все вранье и выдумки!" –эмоционально сказала певица.

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Напомним, ранее Лайма Вайкуле раскрыла подробности особых отношений с Софией Ротару - она опровергла слухи о том, что между ними есть конфликт, из-за которого София Михайловна не желает контактировать.

Также певица рассекретила, где прячется Вера Брежнева - фанаты бывшей ВИАГры обеспокоены тем, что она и ее семья исчезли из информационного пространства.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева прилетала в страну-агрессор РФ, чтобы проститься с близким другом - модельером Валентином Юдашкиным. Он умер после борьбы с онкологией.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым юморист Максим Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

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Лайма Вайкуле новости шоу бизнеса война России и Украины
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