Вахатанг Кикабидзе в последнем интервью перед смертью рассказал, как Путин может спастись

Исполнитель песни "Мои года, мое богатство" выразил сомнения в умственных способностях лидера страны-агрессора.

Вахтанг Кикабидзе рассказал, что Путина от смерти спасут лишь переговоры / Скриншот

15 января на 85 году жизни умер грузинский актер и эстрадный певец, Заслуженный артист Украины Вахтанг Кикакбидзе. В память о великом Бубе, который был большим другом украинцев и осуждал российскую власть за войну, которую она развязала в нашей стране, сейчас высказываются многие артисты и медийные личности.

Свою дань уважения решила выразить и провокационная журналистка Ксения Собчак. На следующий день после новостей о смерти Кикабидзе она выпустила последнее интервью с артистом.

В беседе с псевдо-оппозиционеркой Вахтанг Константинович рассказал что у президента страны-агрессора, на его взгляд, нету иного выхода, как просить у президента Украины Владимира Зеленского и украинского народа переговоров, и надеяться на их милость. Других шансов у него нет.

"Если Зеленский и Украина согласятся на переговоры, это может спасти его от смерти. Потому что переговоры будут всем показывать. Я знаю, что Москва видит, что Россия видит, о чем они говорят. Это все – ложь. Я там уже трижды был", - говорил Кикабидзе.

Также он намекнул, что не считает путина умным человеком, иначе бы он давно прекратил войну: "Если он умный человек, в чем я очень сомневаюсь, он должен попросить о переговорах, пожать руку Зеленскому и уйти домой. Это оценит вся Россия".

Ранее Вахтанг Кикабидзе потратил на помощь для украинской армии все денежные средства, которые ему удалось заработать на юбилейном концерте в Батуми. Концерт в честь 84-летия Кикабидзе прошел в Батуми 19 июля. Шоу было посвящено Украине и прошло с аншлагами.

Также Вахтанг Кикабидзе предполагал, что ждет президента-диктатора России Владимира Путина. Он допустил, что его "уберет" ближайшее окружение или судьба подготовит для него достойное наказание за совершенные преступления против человечества.

"Мы же все христиане, если Он действительно там существует, то все видит. История пишется черным по белому, поэтому все гадости наказуемы. История уже показала. Так и хочется этого. Ему вернуться назад будет очень тяжело", – говорил актер.

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