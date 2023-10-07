Парень тоже строит карьеру певца и хайпует на имени знаменитости.

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В сети нашли сына Николая Баскова Бронислава/Коллаж Главред, фото Instagram/nikolaibaskov, popcake.tv

В интернете набирает популярности фото молодого парня, который называет себя Бронислав Басков и может быть сыном путиниста, который поддерживает войну России против Украины, певца Николая Баскова.

Известно, что несмотря на слухи вокруг ориентации Баскова, он даже когда-то был женат на некой Светлане Шпигель и у них в браке родился мальчик, Бронислав Басков.

По информации пропагандистских СМИ, Бронислав Басков отчасти похож на путиниста и даже занимается певческой карьерой.

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Возможный сын Баскова / Фото popcake

Сам путинский миньон никакне комментирует появление у него якобы сына. Басков сосредоточен на своей жизни и признавался, что не хочет жениться. Он планирует отдыхать и развлекаться, чтобы получать от жизни удовольствие.

Он также не говорит о том, есть ли у него отношения с сыном, этим или другим, настоящим.

Напомним, ранее Николай Басков, который поддерживает военное вторжение России в Украину и, который, якобы, выступает против Европы и НАТО, вдруг приехал подзаработать ртом, то есть спеть в одну из стран НАТО - Черногорию.

Напомним, ранее Николай Басков, который недавно вместе с другим певцом-путинистом Григорием Лепсом пообещал платить по 1 млн рублей каждому оккупанту, кто подобьет танк Leopard, выдал в эфир новый пропагандистский бред.

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