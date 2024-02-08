В семье у звезды сериала "Люся интерн" случилось большое горе

Известная актриса Римма Зюбина сообщила фанатам о горе, которое случилось в ее семье - в Ужгороде скончалась ее мать Вера.

https://stars.glavred.info/v-seme-u-zvezdy-seriala-lyusya-intern-sluchilos-bolshoe-gore-10539962.html Ссылка скопирована

У известной актрисы Риммы Зюбиной скончалась мать / коллаж Главред, фото Facebook

Известная украинская актриса театра, кино и сериалов Римма Зюбина сообщила о горе, которое произошло в ее семье ‒ в возрасте 85 лет в Ужгороде умерла ее мать Вера. Трагический пост артистка опубликовала на своей странице в Facebook.

"2 января мы радостно, красиво отпраздновали 85 лет моей мамы, а 3 февраля улетела в засветы душа самого доброго человека в мире", — написала актриса.

Зюбина говорит, что на состояние здоровья ее матери очень плохо повлияла украина-российская война. Еще в мае позапрошлого года у женщины начались проблемы со здоровьем, однако потом ситуация выровнялась. Но уже в декабре 2023 года в квартире мамы актрисы случился ужасный пожар.

видео дня

"В декабре 2023 года в ее квартире в Ужгороде произошел ужасный пожар, они с моим племянником Артуром могли погибнуть, но опять же чудом спаслись, но уже этот стресс забрал последние жизненные силы мамы", — поделилась актриса.

Напомним, ранее известный украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев сообщил, что ушла из жизни его мама - Антонина Ивановна.

До того певец и участник талант-шоу Александр Кривошапко поделился своей семейной трагедией. В эфире программы ЖВЛ, артист сообщил о смерти своей бабушки в Мариуполе, когда россияне массово обстреливали украинский город.

Немногим ранее рэпер и бывший участник группы "Время и стекло" Позитив (Алексей Завгородний) рассказал о том, как умер его родной отец.

Другие новости о горе в семьях звезд:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.