В террористической России всегда найдется повод для гордости.

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Россиянка с победоносной лентой. Коллаж Главред, фото Стархит

Пропагандистские СМИ снова нашли повод для гордости - снова жительница террористического государства победила в "международном" конкурсе красоты, среди барышень размера "плюс".

Как сообщило издание Стархит, россиянка стала обладательницей титула "Миссис Вселенная", а также забрала первенство в одной из номинаций. О своем достижении пышная блондинка рассказала в личном блоге.

"Пришло время признаться! На конкурсе "Миссис Вселенная" (Mrs Universe World International), который проходил в США в августе 2023-го, среди 72 участниц со всего мира я завоевала победу и получила титул в номинации "Пышные формы", — похвасталась 39-летняя Каменская.

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Миссис "Пышные формы" из России, Фото Стархит

Стоит отметить, что россиянки часто якобы побеждают в конкурсах с приставкой "international". Между тем, как правило это либо победа в номинации, либо в конкурсе, организованном самим террористическим государством.

Напомним, ранее Виктория Апанасенко вспомнила короткий диалог с участницей конкурса со стороны террористической России Анной Линниковой, которая атакует мирную Украину своими ракетами.

Напомним, ранее Виктория Апанасенко поделилась сообщениями, которые отправляют ей россияне.

На своей странице в Instagram она опубликовала сториз, в которой было сообщение с пожеланием смерти. В частности, кто-то из "хороших русских" написал, что: "Мерзкие, надеюсь вас убьет (неценз - авт.) ракета, хотя вы все свалили, ваш патриотизм только на словах и гадостях".

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