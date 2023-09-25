В России очередная "страшно красивая" мисс победила в конкурсе красоты

Пропагандистские СМИ снова нашли повод для гордости - снова жительница террористического государства победила в "международном" конкурсе красоты, среди барышень размера "плюс".
Как сообщило издание Стархит, россиянка стала обладательницей титула "Миссис Вселенная", а также забрала первенство в одной из номинаций. О своем достижении пышная блондинка рассказала в личном блоге.
"Пришло время признаться! На конкурсе "Миссис Вселенная" (Mrs Universe World International), который проходил в США в августе 2023-го, среди 72 участниц со всего мира я завоевала победу и получила титул в номинации "Пышные формы", — похвасталась 39-летняя Каменская.
Стоит отметить, что россиянки часто якобы побеждают в конкурсах с приставкой "international". Между тем, как правило это либо победа в номинации, либо в конкурсе, организованном самим террористическим государством.
Напомним, ранее Виктория Апанасенко вспомнила короткий диалог с участницей конкурса со стороны террористической России Анной Линниковой, которая атакует мирную Украину своими ракетами.
Напомним, ранее Виктория Апанасенко поделилась сообщениями, которые отправляют ей россияне.
На своей странице в Instagram она опубликовала сториз, в которой было сообщение с пожеланием смерти. В частности, кто-то из "хороших русских" написал, что: "Мерзкие, надеюсь вас убьет (неценз - авт.) ракета, хотя вы все свалили, ваш патриотизм только на словах и гадостях".
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