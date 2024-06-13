В отличие от Лопес: мать Аффлека помиловалась с его бывшей женой

51-летний легендарный оскароносный режиссер Бен Аффлек был в который раз замечен на прогулке с бывшей женой, 52-летней актрисой Дженнифер Гарнер, и своей матерью Кристин Энн Болд. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.
Всех троих папарации "засекли" в Лос-Анджелесе в последний день учебы сына Аффлека и Гарнер Сэмюэля в школе.
Причем Кристин широко улыбалась, разговаривая с Дженнифер, а в какой-то момент даже приобняла ее.Причем в компании нынешней невестки ‒ Дженнифер Лопес ‒ женщина держится отстраненно и практически не общается с ней.
Многие инсайдеры отмечают, что Аффлек и Гарнер остались в хороших отношениях после развода в 2018 году. У них трое общих детей ‒ Вайолет (18 лет), Серафина (15 лет) и Сэмюэль (12 лет).
Кто такой Бен Аффлек?
Бен Аффлек - американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель многочисленных кинонаград: трех "Золотых Глобусов", двух "Оскаров", двух "SAG Awards", двух "BAFTA" и пр. Также имеет четыре "Золотых малины". Снялся в более чем восьмидесяти фильмах, срежиссировал 35.
Брак Лопес и Аффлека - последние новости
Напомним, Дженнифер Лопес сейчас воспитывает дочь Эмму и сына Максимилиана от брака с певцом Марком Энтони.
После того как актриса вместе с нынешним супругом, актером/режиссером Беном Аффлеком, возобновила свой роман в 2021 году, то забрала своих детей и привезла их в Калифорнию.Также переменами во внешности удивила Вера Брежнева - певица после 40 лет приняла решение впредь не использовать фильтры для сэлфи, и показала, к чем привел ее эксперимент.
Ранее о кардинальной смене имиджа сообщила украинский парамедик и волонтерка Юлия Паевская с позывным "Тайра" - благодаря одной стильной детали она стала выглядеть, как подросток.
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