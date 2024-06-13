В отличие от Лопес: мать Аффлека помиловалась с его бывшей женой

Кристин Болд не скрывает, что к бывшей невестке питает самые теплые чувства. Судя по фото папарацци, Дженнифер Гарнер тоже уважает экс-свекровь.

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Мать Бена Аффлека помиловалась с его бывшей женой Дженнифер Гарнер / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

51-летний легендарный оскароносный режиссер Бен Аффлек был в который раз замечен на прогулке с бывшей женой, 52-летней актрисой Дженнифер Гарнер, и своей матерью Кристин Энн Болд. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Всех троих папарации "засекли" в Лос-Анджелесе в последний день учебы сына Аффлека и Гарнер Сэмюэля в школе.

Причем Кристин широко улыбалась, разговаривая с Дженнифер, а в какой-то момент даже приобняла ее.Причем в компании нынешней невестки ‒ Дженнифер Лопес ‒ женщина держится отстраненно и практически не общается с ней.

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Многие инсайдеры отмечают, что Аффлек и Гарнер остались в хороших отношениях после развода в 2018 году. У них трое общих детей ‒ Вайолет (18 лет), Серафина (15 лет) и Сэмюэль (12 лет).

Кто такой Бен Аффлек? Бен Аффлек - американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель многочисленных кинонаград: трех "Золотых Глобусов", двух "Оскаров", двух "SAG Awards", двух "BAFTA" и пр. Также имеет четыре "Золотых малины". Снялся в более чем восьмидесяти фильмах, срежиссировал 35.

Брак Лопес и Аффлека - последние новости

Напомним, Дженнифер Лопес сейчас воспитывает дочь Эмму и сына Максимилиана от брака с певцом Марком Энтони.

После того как актриса вместе с нынешним супругом, актером/режиссером Беном Аффлеком, возобновила свой роман в 2021 году, то забрала своих детей и привезла их в Калифорнию.Также переменами во внешности удивила Вера Брежнева - певица после 40 лет приняла решение впредь не использовать фильтры для сэлфи, и показала, к чем привел ее эксперимент.

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