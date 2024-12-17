"В один день": Дмитрий Дикусар сообщил о страшной потере - детали

Кратко:
- Дмитрий Дикусар вышел на связь с поклонниками
- Хореограф рассказал о своей боли
Украинский известный хореограф Дмитрий Дикусар, который защищает Украину от российских оккупантов на фронте, сообщил о тяжелых потерях.
Как сообщает ТСН, Дмитрий потерял побратимов – Виталия и Вадима, которые вместе с ним были с начала полномасштабной войны в Украине и стали ему буквально братьями.
"Раз в два месяца мы делали перекличку и мечтали, как после победы будем вместе пить пиво на Крещатике. В августе этого года мои сообщения не дошли. Они оба погибли в бою под Купянском… В одной посадке, в один день. В такие моменты чувствуешь, что часть тебя тоже умирает", – отметил Дикусар.
Также Дмитрий попросил почтить память его побратимов и подписать петицию о присвоении звания Героев Украины Виталию Заблоцкому и Вадиму Загрызлому посмертно.
"Два с половиной года эти козаки воевали, чтобы другие жили. А мы поднимем щиты за всех павших Героев и продолжим борьбу!" – поделился хореограф.
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Кто такой Дмитрий Дикусар?
Дмитрий Дикусар - украинский танцор и хореограф. Наибольшую популярность приобрел благодаря проекту "Танцы со звездами" - танцевал во втором, шестом, седьмом и восьмом сезонах с Ириной Билык, Викторией Булитко, Славой Каминской и Ольгой Харлан соответственно. 28 февраля 2022 года Дикусар сообщил, что пополнил ряды ВСУ. С тех пор он защищает Украину на фронте.
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