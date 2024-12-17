"В один день": Дмитрий Дикусар сообщил о страшной потере - детали

Дмитрий Дикусар поделился своей болью.

https://stars.glavred.info/v-odin-den-dmitriy-dikusar-soobshchil-o-strashnoy-poteri-detali-10623218.html Ссылка скопирована

Дмитрий Дикусар потерял побратимов / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Дикусар

Кратко:

Дмитрий Дикусар вышел на связь с поклонниками

Хореограф рассказал о своей боли

Украинский известный хореограф Дмитрий Дикусар, который защищает Украину от российских оккупантов на фронте, сообщил о тяжелых потерях.

Как сообщает ТСН, Дмитрий потерял побратимов – Виталия и Вадима, которые вместе с ним были с начала полномасштабной войны в Украине и стали ему буквально братьями.

видео дня

"Раз в два месяца мы делали перекличку и мечтали, как после победы будем вместе пить пиво на Крещатике. В августе этого года мои сообщения не дошли. Они оба погибли в бою под Купянском… В одной посадке, в один день. В такие моменты чувствуешь, что часть тебя тоже умирает", – отметил Дикусар.

Также Дмитрий попросил почтить память его побратимов и подписать петицию о присвоении звания Героев Украины Виталию Заблоцкому и Вадиму Загрызлому посмертно.

"Два с половиной года эти козаки воевали, чтобы другие жили. А мы поднимем щиты за всех павших Героев и продолжим борьбу!" – поделился хореограф.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Таисия Повалий готовит "масштабный", по ее мнению, русско-украинский проект. Запроданка никак не успокоится и продолжает удивлять своими абсурдными идеями.

А также Тоня Матвиенко призналась, что никогда не разъезжалась со своим мужем Арсеном Мирзояном после ссор. Также Тоня рассказала, что в ноябре ее брак с Арсеном был на грани развода.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Дмитрий Дикусар? Дмитрий Дикусар - украинский танцор и хореограф. Наибольшую популярность приобрел благодаря проекту "Танцы со звездами" - танцевал во втором, шестом, седьмом и восьмом сезонах с Ириной Билык, Викторией Булитко, Славой Каминской и Ольгой Харлан соответственно. 28 февраля 2022 года Дикусар сообщил, что пополнил ряды ВСУ. С тех пор он защищает Украину на фронте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред