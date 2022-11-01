В Хьюстоне в боулинг-клубе застрелили известного рэпера Takeoff

Американскому рэперу было всего 28 лет / Википедия

В ночь на вторник, 1 ноября, в американском городе Хьюстон застрелили известного рэпера Takeoff из хип-хоп трио Migos.

Как пишет издание TMZ, инцидент произошел в одном из боулинг-клубов во время закрытой вечеринки в честь дня рождения рэпера Jazz Prince. После завершения вечеринки между Takeoff и одним из гостей произошла ссора, которая переросла в стрельбу.

Неизвестный открыл огонь и выстрелил в 28-летнего рэпера. От полученных травм Takeoff погиб на месте.

Также полиция сообщила, что кроме артиста, еще два человека получили ранения. Их на частных автомобилях отвезли в больницу.

Отметим, что Takeoff – известный американский рэпер, который начал заниматься музыкой с 2008 года. Артист был участником хип-хоп трио Migos. В состав группы также входил дядя рэпера – Quavo и двоюродный брат погибшего – Offset. В 2016 году группа заняла первое место в чарте Billboard с песней Bad and Boujee.

В 2017 году Migos записали хит с певицей Кэти Перри Bon Appétit. Клип на песню в момент публикации уже собрал более 1,2 миллиарда просмотров на YouTube.

Напомним, что в субботу, 29 октября в столице Южной Кореи, городе Сеул, во время празднования Хэллоуина произошла давка, в результате которой погибли более 150 человек. Среди погибших оказался известный южнокорейский певец и актер (дорама Сегодня был еще один день Намхена) Ли Джихан. Ему было 24 года.

Также сообщалось, что 25 октября в Голливуде в смертельном ДТП погиб американский комедийный актер, обладатель премии "Эмми" Лесли Джордан. Он сыграл Лонни Гарра в "Горящих сердцах", Беверли Лесли в "Уилли и Грейс" и совсем недавно Фила в "Зови меня Кэт". Ему было 67 лет.

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