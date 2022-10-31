Звезда фильма Криминальное чтиво Тим Рот потерял 25-летнего сына

Умер 25-летний сын Тима Рота Кормак Рот / imdb.com, instagram.com/cormacroth

Британский актер, продюсер и режиссер Тим Рот, известный благодаря сотрудничеству с режиссером Квентином Тарантино (Криминальное чтиво, Четыре комнаты, Омерзительная восьмерка, Бешенные псы), сообщил о том, что его 25-летний сын, музыкант Майкл Кормак Рот скончался.

"Он мирно умер в объятиях своей семьи, которая любила и обожала его. Он боролся с невероятной храбростью в течение последнего года и до самого конца сохранял свое остроумие и юмор. Он был активным и электрическим шаром энергии, и его дух был наполнен светом и добром. В той же мере Кормак был воплощением доброты. Нежная душа, приносившая столько счастья и надежды окружающим. Горе приходит волнами, как и слезы и смех, когда мы вспоминаем этого прекрасного мальчика в течение 25 лет и 10 месяцев, что мы его знали. Безудержный и радостный, активный и замечательный ребенок. Лишь недавно стал мужчиной. Мы любим его. Мы будем носить память о нем с собой, куда бы мы ни пошли", - цитирует заявление семьи Рота издание Daily Mail.

Молодой человек умер еще 16 октября, но актер взял тайм-аут чтобы справиться с первыми волнами боли и шока от утраты. Кормак в июле рассказал на своей странице в Instagram, что в ноябре 2021 года ему была диагностирована третья стадия рака зародышевых клеток.

В борьбе с онкологией музыкант потерял половину веса, волосы на голове и теле, и частично слух. Однако продолжал искать утешения в музыке до тех пор, пока был в состоянии держать в руках гитару.

Майкл Кормак Рот - средний сын актера Тима Рота. У Кормака есть старший сводный брат Джек Рот (1984 г.р.; родился в фактическом браке с Лори Бейкер) и родной младший брат Тимоти Хантер Рот (1995 г. р.)

Умер Майкл Кормак Рот - сын актера Тима Рота / instagram.com/cormacroth

Ранее сообщалось, что Дама Оливия Ньютон-Джон, австралийская певица, актриса, звезда культового фильма Бриолин и обладательница именной звезды на голливудской Аллее славы, умерла в возрасте 73 лет от "проклятия Траволты".

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