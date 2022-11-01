Затоптали насмерть: в давке в Сеуле погиб известный южнокорейский k-pop-певец

В давке в Сеуле погиб Ли Джихан / instagram.com/lee_ji_han_fansclub

В субботу, 29 октября в столице Южной Кореи, городе Сеул во время празднования Хэллоуина произошла давка, в результате которой погибло более 150 человек. Празднование Хэллоуина на главной тусовочной улице Итхэвон было первым массовым мероприятием с начала локдауна из-за эпидемии коронавируса.

Правоохранители и медики не смогли справиться с огромным наплывом людей. Из-за давки праздновавшие погибали прямо на улице - кого-то затоптали насмерть, у кого-то остановилось сердце, кто-то умер от удушья.

Среди погибших оказался известный южнокорейский певец и актер (дорама Сегодня был еще один день Намхена) Ли Джихан. Ему было 24 года. Его смерть подтвердили агентства, которые представляли интересы артиста - 935 Entertainment и 9Ato Entertainment. Об этом рассказывает Billboard.

"Актер Ли Джихан был дружелюбным и добрым другом для всех. Бесконечно яркий актёр, который всегда улыбался. Невозможно поверить, что мы больше не увидим эту улыбку", - пишут представители Ли Джихана в Twitter.

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