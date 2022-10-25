В ДТП погиб популярный американский комедийный актер

Лесли Джордан, фото Instagram

В Голливуде около 09:30 утра в смертельном ДТП погиб американский комедийный актер, обладатель премии "Эмми" Лесли Джордан. Он сыграл Лонни Гарра в "Горящих сердцах", Беверли Лесли в "Уилле и Грейс" и совсем недавно Фила в "Зови меня Кэт". Ему было 67 лет.

Как сообщает USA Today, его агент Дэвид Шауль подтвердил смерть актера.

"Сегодня мир определенно стал намного темнее без любви и света Лесли Джордан", — говорится в заявлении Шауля. "Он был не только мегаталантом и радостью для работы, но и предоставил эмоциональное убежище нации в одно из ее самых трудных времен. То, чего ему не хватало в росте, он компенсировал щедростью и величием как сын, брат, художник, комик, партнер и человек. Знание того, что он покинул мир в разгар своей профессиональной и личной жизни, - единственное утешение, которое можно получить сегодня", - добавляет он.

Сообщается, что автомобиль актера влетел в стену.

Напомним, 14 октября российская актриса Анна Большова стала участницей смертельного ДТП.

Как сообщает российский Телеграмм-канал "Звездач", актриса сбила женщину насмерть. По результатам экспертизы, погибшая была в нетрезвом состоянии.

Погибшей оказалась молодая женщина, 31-летняя Олеся Соколова (по некоторым данным Борисенко). Девушка проживала в городе Обнинск. У нее осталось двое детей. Старшему сыну Олеси сейчас около 18 лет.

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