Популярная российская актриса сбила насмерть женщину

Анна Большова. Фото Kp.ru

14 октября российская актриса Анна Большова стала участницей смертельного ДТП.

Как сообщают российские Телеграмм-каналы, актриса сбила женщину насмерть. По результатам экспертизы, погибшая была в нетрезвом состоянии.

Погибшей оказалась молодая женщина, 31-летняя Олеся Соколова (по некоторым данным Борисенко). Девушка проживала в городе Обнинск. У нее осталось двое детей. Старшему сыну Олеси сейчас около 18 лет.

"В 2007 году Олеся окончила "Обнинский колледж технологий и услуг". Она злоупотребляла алкоголем, тусовалась в подъездах и заброшенных зданиях. Все по региональной классике", - сообщают каналы, отлично зная, как живут в российской глубинке.

Кроме того, известно, что актриса осталась на месте происшествия и сразу же вызвала скорую. Однако молодая женщина умерла от потери крови еще до приезда бригады. Сообщается, что Большова не заметила женщину в темноте.

Сама актриса прошла проверку и оказалось, что она находилась за рулем трезвая.

Напомним, ранее популярный кино актер Юрий Батурин, который родился в Кировоградской области и жил в Днепропетровске, считает себя российским актером, рассказал о том, почему с ним не общаются его родители, которые остались в Украине и переживают обстрелы российскими ракетами.

По словам актера, родители считают его врагом и они не общаются с ним с 24 февраля, с дня, когда Россия вторглась в Украину. При этом, артист, как пишет пропагандистское издание, искренне недоумевает, почему родные люди не одобряют этого.

"Я им враг. Не общаюсь с ними с 24 февраля. С трудом понимаю, почему меня там считают предателем. Сейчас мои родители просто доживают в этой нынешней Украине, не живут. Им уже говорили окружающие, мол, как же так, что с Юрой", – говорит Батурин.

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