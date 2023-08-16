В Грузии The Killers позвали русского на сцену и публика в гневе сорвала концерт

В Батуми (Грузия) сорвали концерт группы The Killers. Зрители освистали фронтмена Брэндона Флауэрса за то, что он пригласил российского барабанщика на сцену.

https://stars.glavred.info/v-gruzii-the-killers-pozvali-russkogo-na-scenu-i-publika-v-gneve-sorvala-koncert-10493635.html Ссылка скопирована

Зрители немедленно освистали The Killers после такого поступка / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Очень известная американская поп-рок-группа The Killers угодила в скандал во время своего концерта в курортном городе Батуми (Грузия). Вокалист коллектива Брэндон Флауэрс предложил сыграть вместе с ними российскому барабанщику. И пригласил того на сцену.

Зрители немедленно освистали The Killers. Больше всего зрителей возмутили слова музыканта о том, что "все люди – братья". Часть зрителей немедленно покинула концертный зал в знак протеста.

После скандала группа The Killers на своей странице в Instagram принесли свои извинения зрителям ‒ мол, никого они не собирались оскорблять. А приглашать на сцену коллег из других стран – дескать, их традиция.

видео дня

"Мы понимаем, что комментарий, призванный предположить, что все зрители и фанаты The Killers являются "братьями и сестрами", может быть неверно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения. Мы поддерживаем вас и надеемся скоро вернуться", – говорится в сообщении коллектива.

Напомним, ранее муж певицы Рианны, репер ASAP Rocky, вызвал волну хейта в свою сторону за поддержку страны-оккупанта: музыкант нацепил на себя военный символ РФ из бриллиантовых танков.

Также стало известно, что певец-путинист Александр Буйнов, который дружил с Аллой Пугачевой и украинской моделью Инной Цымбалюк, рвался воевать на стороне оккупантов.

Другие новости: