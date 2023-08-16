В Грузии The Killers позвали русского на сцену и публика в гневе сорвала концерт

Очень известная американская поп-рок-группа The Killers угодила в скандал во время своего концерта в курортном городе Батуми (Грузия). Вокалист коллектива Брэндон Флауэрс предложил сыграть вместе с ними российскому барабанщику. И пригласил того на сцену.
Зрители немедленно освистали The Killers. Больше всего зрителей возмутили слова музыканта о том, что "все люди – братья". Часть зрителей немедленно покинула концертный зал в знак протеста.
После скандала группа The Killers на своей странице в Instagram принесли свои извинения зрителям ‒ мол, никого они не собирались оскорблять. А приглашать на сцену коллег из других стран – дескать, их традиция.
"Мы понимаем, что комментарий, призванный предположить, что все зрители и фанаты The Killers являются "братьями и сестрами", может быть неверно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения. Мы поддерживаем вас и надеемся скоро вернуться", – говорится в сообщении коллектива.
Напомним, ранее муж певицы Рианны, репер ASAP Rocky, вызвал волну хейта в свою сторону за поддержку страны-оккупанта: музыкант нацепил на себя военный символ РФ из бриллиантовых танков.
Также стало известно, что певец-путинист Александр Буйнов, который дружил с Аллой Пугачевой и украинской моделью Инной Цымбалюк, рвался воевать на стороне оккупантов.
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