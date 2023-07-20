"Мистер Z": муж Рианны нацепил на себя военный символ РФ из бриллиантовых танков

Репера ASAP Rocky упрекают в Сети в солидарности к стране-агрессору и распространении пропаганды.

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ASAP Rocky опозорился фото с военной символикой страны-оккупанта / коллаж: Главред, фото: instagram.com/badgalriri, instagram.com/asaprocky

Муж барбадосской певицы и бизнеследи Рианны, репер ASAP Rocky (настоящее имя - Раким Ательстон Майерс) за считанные часы потерял большое количество фанатов по всему миру. Виной всему рекламный пост его сотрудничества с компанией Beats by Dre на его странице в Instagram.

Артист выложил видеоролик и несколько фото, среди которых оказался снимок, на котором Майерс позирует с символикой страны-агрессора на шее. Ему показалось уместным на втором году полномасштабной войны в Украине продемонстрировать аксессуар в виде буквы Z, которую оккупанты используют для маркировки военной техники.

Еще большее возмущение у общественности вызвал тот факт, что эта буква была составлена из трех танков, украшенных драгоценностями. Очень скоро репер удалил это фото со своей страницы, но оно уже разлетелось по Сети.

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Сейчас под другими снимками ASAP Rocky его поклонники отказываются от него сотнями, оставляя нелестные комментарии, самые скромные и цензурные из которых звучат так: "Чувак, тебе должно быть стыдно", "Ты больше не существуешь для меня. Ни как человек, ни как артист. Позор", "Позор тебе, мистер Z, ты поддерживаешь геноцид", "Проснись, парень, ты спонсор российского терроризма", "Что за фигня, мужик? Российский военный символ из бриллиантовых танков? Стыдно".

Муж Рианны по поводу инцидента с символикой страны-оккупанта комментариев пока не давал.

Удаленное фото из аккаунта ASAP Rocky с военной символикой страны-оккупанта / instagram.com/asaprocky

Ранее стало известно, что российский актер Алексей Серебряков, который поддерживал Украину, перешел на "темную сторону" - в Сети стремительно распространяется пропагандистский видеоролик с его участием.

Также путинист Лепс пожаловался на долги и нищету - один из главных воспевателей пропаганды страны-агрессора мечтает про доллары, которые спасут его привычную жизнь.

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