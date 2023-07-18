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Российский актер, который поддерживал Украину, перешел на "темную сторону"

Алена Кюпели
18 июля 2023, 16:10 обновлено 18 июля, 16:33
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Алексей Серебряков опозорился пропагандистским заявлением.
Алексей Серебряков медленно меняет свою точку зрения
Алексей Серебряков медленно меняет свою точку зрения / Скриншот YouTube

Российский актер Алексей Серебряков, который в свое время критиковал Путина и его террористический режим, вдруг выдал душещипательную слезливую историю в духе кремлевской пропаганды и даже пустил слезу.

В частности, российские пропагандистские телеграмм-каналы шерят видео, на котором артист, рыдая рассказывает о девочке из временно оккупированной Горловки, которой оторвало конечности. Артиста якобы нет в социальных сетях и поэтому вместо него видео опубликовал путинист и ярый приверженец войны, солист группы Любэ Николай Расторгуев.

видео дня

На видео - плачущий российский актер Серебряков:

Обозреватель сообщил, что Серебряков, который живет не в террористической России, а в Канаде, обратился к российским фондам, которые уже год вместе с девочкой светятся в пропагандистских шоу.

"В своем видео Серебряков не упомянул о развязанной Путиным войне в Украине. Россияне могли бы догадаться, что именно российские террористы несут ответственность за горе, постигшее семью девочки, но на росТВ упорно доказывают, что именно украинцы обстреляли Горловку", - пишет издание.

Семья девочки, которую любят оккупанты
Семья девочки, которую любят оккупанты / Скриншот

Напомним, ранее российского актера Алексея Серебрякова, который длительное время жил в Канаде, раскритиковали после возвращения на родину.

Ранее артист неоднократно критиковал РФ, но недавно вернулся в страну. Это вызвало негодование россиян. В частности пропагандист Денис Сорокин заявил, что Серебряков не извинился за свои слова, поэтому не имеет права жить в России.

Главред также писал, что известный российский актер Алексей Серебряков ответил на многочисленные обвинения в русофобии в свой адрес, подчеркнув, что считает себя навсегда абсолютно русским человеком.

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