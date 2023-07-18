УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Пропаганда не кормит: путинист Лепс пожаловался на долги и нищету

Анна Подгорная
18 июля 2023, 02:35
13
Русские рубли Григория Лепса, который привык жить на широкую ногу, не устраивают.
Григорий Лепс
Григорий Лепс жалуется на безденежье и мечтает про доллары / instagram.com/gvleps

Российский певец, ярый поклонник войны в Украине и директора страны-оккупанта Григорий Лепс на днях отметил День рождения. Уже не первой свежести артист, которому приписывают злоупотребление алкоголем, росСМИ рассказал, о чем мечтает.

Оказалось, что главной мечтой 61-летнего путиниста является избавление от долгов - несмотря на плотный, по его утверждениям, концертный график, и активное подпевание пропаганде, средств Лепсу явно не хватает.

Также он намекнул, что долгов у него больше, чем накоплений, и для счастья ему не хватает весьма кругленькой суммы денег. К слову, вопросу про финансы он был не рад.

видео дня

"Раздать долги и заработать еще миллионов сто долларов", - резко ответил журналистам артист на мели.

Стоит отметить, что мечтает он про американские доллары, а не про кровавую деревянную валюту, которая счастливым, судя по всему, Лепса совершенно не делает.

Ранее Лепс и Басков пообещали платить "советской" армии за "Леопарды" - артисты-путинисты уже теряют надежду хоть как-то мотивировать армию страны-оккупанта умирать за амбиции диктатора.

Также путинист Лепс пытается сделать из своей беcталанной дочери звезду, что у него получается не с большими успехами - наследнице с громким именем явно не хватает таланта.

Другие новости:

шоу-бизнес Григорий Лепс новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Крым – это часть Украины": в Пентагоне отреагировали на подрыв Крымского моста

"Крым – это часть Украины": в Пентагоне отреагировали на подрыв Крымского моста

23:58 Мир
После атаки на Крымский мост начнется активизация ВСУ на юге Украины - Жданов

После атаки на Крымский мост начнется активизация ВСУ на юге Украины - Жданов

23:20 Украина
"Отвлекающее Купянское направление": Маляр объяснила, какую задачу поставил Кремль

"Отвлекающее Купянское направление": Маляр объяснила, какую задачу поставил Кремль

23:13 Украина
Все главные новости

Последние новости

02:35

Пропаганда не кормит: путинист Лепс пожаловался на долги и нищету

02:05

Как охладить автомобиль: хитрый лайфхак дает стопроцентный результат

01:30

"Поведение всех "клонов" очень похоже": Попов рассказал, как различает двойников ПутинаВидео

17 июля, понедельник
23:58

"Крым – это часть Украины": в Пентагоне отреагировали на подрыв Крымского моста

23:20

После атаки на Крымский мост начнется активизация ВСУ на юге Украины - Жданов

Украина нашла уязвимое место Крымского моста, атаки вскоре повторятся – ЖдановУкраина нашла уязвимое место Крымского моста, атаки вскоре повторятся – Жданов
23:13

"Отвлекающее Купянское направление": Маляр объяснила, какую задачу поставил Кремль

22:44

Роковая загадка даты рождения: как вычислить судьбоносные годы

22:39

"Россия отправила плохой сигнал миру": Шольц удивлен отказом от зернового соглашения

22:16

Ожесточенные бои под Бахмутом: потери РФ похожи на "вагнеровские" - Череватый

Реклама
22:02

"Россия просто дрожит за Крымский мост": Жданов рассказал про провал Путина

21:47

Виталий Портников. Путин прикрывает мост курортникамиВидеоблоги

21:29

Штормить будет сильно: Украину накроет солнечный радиационный шторм

21:25

Иностранные военные базы в Украине: Резников предлагает изменить Конституцию

20:52

Попадают в свои же ловушки: Гуменюк рассказала, как россияне ловко самоликвидируются

20:41

Путин открыто угрожает украинцам ответом за взрыв на Крымском мосту

20:38

"Никогда не забудется": жена Брюса Уиллиса показала видео с актером на годовщинуВидео

20:10

Стоят более 100 тысяч оккупантов и 900 танков: РФ стянула очень мощную группировку

19:54

"Продолжим делать невозможное": Резников раскрыл дату следующего Рамштайна

19:23

"Пытаются разгромить наши войска": ВСУ вступили в бой с оккупантами

19:20

Кремлевские маньяки совсем запутались в квалификации событиймнение

Реклама
19:18

"Демонтаж с кувалдами": Кацурин рассказал, как отгулял необычный мальчишник

19:15

Как сказать на украинском "оставить в покое": Авраменко назвал неочевидный вариант

19:04

"Совсем не похож на себя": Киркоров напугал россиян новым стилем

19:04

"Накопили крылатые ракеты": Россия может отомстить за Крымский мост масштабной атакой

18:23

После жары начнется потоп в Украине : синоптики заявили о резком изменении погоды

18:10

Отдал жизнь за собратьев: во время контрнаступления погиб командир Анатолий Тегза

18:07

Начала "Голодные игры": Кулеба объяснил, почему РФ вышла из"зернового соглашения"

17:39

"Мы не боимся": Зеленский отреагировал на выход РФ из зернового соглашения

17:31

Путин приказал срочно собрать совещание из-за атаки на Крымский мост

16:57

Путина может не быть в живых: эксперт раскрыл роль двойников диктатораВидео

16:54

Еще один спортсмен: у Шакиры новый роман с баскетболистом - СМИ

16:53

Девушка придумала супер-средство, которое уберет неприятный запах из унитазаВидео

16:45

В России плюхнулся в море штурмовик Су-25: россияне стояли с открытыми ртами

16:34

В Китае хотят сотрудничать и продолжить "зерновую сделку"

16:09

Хрустящие огурчики будут смаковать всю зиму: важный секрет от умелых хозяек

15:51

Что за круглые дырки в асфальте: зачем работники "портят" новую дорогу

15:50

Отчисление части пенсий: кто с 1 сентября может остаться без выплат

15:48

Россия в истерике отзывает гарантии безопасности в Черном море, зерновая сделка прекращена

15:35

До конца года выйдем на госграницу: Свитан назвал условие перелома в войне

15:15

Ахнули даже врачи: прикованный к постели боец ВСУ заговорил

Реклама
15:13

Николь Кидман раскрыла секрет успешного брака с Китом Урбаном

15:02

Удар по Крымскому мосту – унижение Кремля, ВСУ отрезают логистику РФ на юге – FT

15:01

Зачем при варке картофеля добавляют укроп: 4 секрета идеального блюда

14:55

"Охрана не поможет": профайлер раскрыл, чего больше всего боится Путин

14:31

Россия наплевала на голод в Африке и вышла из зерновой сделки: подробности

14:28

Ее уплетают банками: рецепт невероятно вкусной закуски - аджика на зиму

14:25

Когда будет Пасха в 2024 и 2025 году: даты для православных и католиков

14:24

"С Днем бавовны": Сеть взорвалась мемами после подрыва Крымского мостаФото

13:42

России придется уйти из 2 регионов, если Крымский мост серьезно поврежден – Ягун

13:33

Окончательно попрощался с мирной жизнью: Козловский закончил боевую подготовку

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять