Русские рубли Григория Лепса, который привык жить на широкую ногу, не устраивают.

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Григорий Лепс жалуется на безденежье и мечтает про доллары / instagram.com/gvleps

Российский певец, ярый поклонник войны в Украине и директора страны-оккупанта Григорий Лепс на днях отметил День рождения. Уже не первой свежести артист, которому приписывают злоупотребление алкоголем, росСМИ рассказал, о чем мечтает.

Оказалось, что главной мечтой 61-летнего путиниста является избавление от долгов - несмотря на плотный, по его утверждениям, концертный график, и активное подпевание пропаганде, средств Лепсу явно не хватает.

Также он намекнул, что долгов у него больше, чем накоплений, и для счастья ему не хватает весьма кругленькой суммы денег. К слову, вопросу про финансы он был не рад.

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"Раздать долги и заработать еще миллионов сто долларов", - резко ответил журналистам артист на мели.

Стоит отметить, что мечтает он про американские доллары, а не про кровавую деревянную валюту, которая счастливым, судя по всему, Лепса совершенно не делает.

Ранее Лепс и Басков пообещали платить "советской" армии за "Леопарды" - артисты-путинисты уже теряют надежду хоть как-то мотивировать армию страны-оккупанта умирать за амбиции диктатора.

Также путинист Лепс пытается сделать из своей беcталанной дочери звезду, что у него получается не с большими успехами - наследнице с громким именем явно не хватает таланта.

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