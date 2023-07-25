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"Ванга предвещала": в РФ создали "пророка" из артиста-путиниста

Анна Подгорная
25 июля 2023, 21:55 обновлено 25 июля, 21:55
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Пропагандистское телевидение создало из певца Shamanа спасителя, приход которого якобы увидела Ванга.
Shaman
Shamanа в РФ назвали посланником Ванги / коллаж: Главред, фото: instagram.com/shaman.me

В стране-оккупанте про певца Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов) никто не слышал до начала полномасштабной войны в Украине. Артист, который боится ездить на передовую с концертами, прикрываясь запретом жены, стал популярен благодаря двум песням, "Я - русский" и "Встанем", которые отравленные пропагандой россияне сделали едва ли не своими негласными гимнами.

Зарабатывая деньги на поддержке и популяризации кровавого режима директора страны на болотах, артист, похоже, потерял связь с реальностью. Впрочем, пропагандистам это лишь на руку.

Сейчас в Telegram-каналах стремительно распространяется видео фрагмента шоу с одного из главных телеканалов страны-оккупанта. Гостем программы оказался тот самый Шаман, о котором Андрей Малахов придумал новую богохульную небылицу.

Ведущий на всю аудиторию предположил, что певец является современным пророком, приход которого якобы предсказала пророчица Ванга: "Его называют голосом эпохи, феноменом 22 года. Поговаривают, что сама Ванга предвещала, что в россии появится "белый шаман", который поднимет патриотический дух страны".

На вопрос Малахова о том, считает ли он себя тем самым "белым шаманом" Дронов без лишней скромности ответил: "Слушайте, все может быть. Я не устаю удивляться, но в этой жизни бывает все. Почему бы и нет? Если это ее слова...".

Смотрите видео о "новом посланнике Ванги":

Ранее муж певицы Рианны, репер ASAP Rocky, вызвал волну хейта в свою сторону за поддержку страны-оккупанта: музыкант нацепил на себя военный символ РФ из бриллиантовых танков.

Также стало известно, что певец-путинист Александр Буйнов, который дружил с Аллой Пугачевой и украинской моделью Инной Цымбалюк, рвался воевать на стороне оккупантов.

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