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Не пустила жена: певец-подкаблучник из РФ смехотворно отмазался от поездки на фронт

Алена Кюпели
20 июля 2023, 15:26 обновлено 20 июля, 15:35
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Российский певец-патриот Shaman нашел себе повод, чтобы не ехать на линию фронта.
Победителя конкурса подкаблучников на награждение не пустила жена. Shaman в теме
"Победителя конкурса подкаблучников на награждение не пустила жена". Shaman в теме / Коллаж Главред. Фото Комсомольская правда, Pixabay

Создатель музыкальной российской группы "Земляне" Владимир Киселев пожаловался на патриотичного российского певца Shaman (Ярослав Дронов - авт.), который прославился благодаря своим горловым завываниям на российских пропагандистских концертах, а именно песнями "Я - русский" и "Встанем".

По информации пропагандистского издания "Стархит", Киселев, который славится организацией концертов в оккупированных Россией украинских регионах, позвал Дронова на линию фронта, дабы тот спел для оккупантов. Между тем, трусливый Shaman ехать отказался. Причина у молодого артиста серьезная: его не пустила жена.

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"По поводу этого певца… я в жизни не слышал его, максимум, что сделал — пригласил поехать на линию соприкосновения. Формулировки невозможности выезда для мужчин будут оригинальны: "Меня жена не пускает", — рассказал он.

Напомним, ранее российский певец Леонид Агутин, который не поддерживает войну России в Украине, жестокие убийства мирных граждан, детей и женщин, отказался стоять в одном кадре с российским певцом под псевдонимом Shaman, который выступает на пропагандистских концертах, воспевающих войну в Украине.

Ранее также стало известно о том, что сын российского террориста Шойгу зарабатывает миллионы, поет песни и отдыхает в Турции.

Главред также писал о том, что Макса Покровского внесли в список иноагентов за осуждение военного нападения России на Украину.

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