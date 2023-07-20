Не пустила жена: певец-подкаблучник из РФ смехотворно отмазался от поездки на фронт

Создатель музыкальной российской группы "Земляне" Владимир Киселев пожаловался на патриотичного российского певца Shaman (Ярослав Дронов - авт.), который прославился благодаря своим горловым завываниям на российских пропагандистских концертах, а именно песнями "Я - русский" и "Встанем".
По информации пропагандистского издания "Стархит", Киселев, который славится организацией концертов в оккупированных Россией украинских регионах, позвал Дронова на линию фронта, дабы тот спел для оккупантов. Между тем, трусливый Shaman ехать отказался. Причина у молодого артиста серьезная: его не пустила жена.
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"По поводу этого певца… я в жизни не слышал его, максимум, что сделал — пригласил поехать на линию соприкосновения. Формулировки невозможности выезда для мужчин будут оригинальны: "Меня жена не пускает", — рассказал он.
Напомним, ранее российский певец Леонид Агутин, который не поддерживает войну России в Украине, жестокие убийства мирных граждан, детей и женщин, отказался стоять в одном кадре с российским певцом под псевдонимом Shaman, который выступает на пропагандистских концертах, воспевающих войну в Украине.
Ранее также стало известно о том, что сын российского террориста Шойгу зарабатывает миллионы, поет песни и отдыхает в Турции.
Главред также писал о том, что Макса Покровского внесли в список иноагентов за осуждение военного нападения России на Украину.
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