Еще один российский певец стал иноагентом

Борис Гребенщиков пополнил ряды иноагентов в России.

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Гребенщиков стал новым иноагентом в России / Larry Koester / flickr.com и УНИАН

Российская террористическая государственная машина продолжает убирать инакомыслящих людей, которые не поддерживают жестокую войну против Украины.

На этот раз, российский Минюст признал иноагентом рок-музыканта из РФ Бориса Гребенщикова. Сам артист демонстративно покинул террористическое государство в знак протеста против войны.

"Министерство юстиции сообщает, что иноагентами признаны Ф. Гольдшмидт, А.В. Горпинченко, А.З. Морев, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, Автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Англо-американская школа Москвы", сетевое издание Sota.vision, издание "Бумага", а также журналист Андрей Караулов и музыкант Борис Гребенщиков", - сказано на сайте госоргана.

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Напомним, ранее Тверской суд Москвы составил на музыканта протокол за правду о войне.

"Понятия не имею, о чем речь. Я не знаю, будем ждать. Уж чего-чего, а про армию я вообще никогда ничего не говорил", — прокомментировал ситуацию Гребенщиков, которого цитирует Стархит.

Напомним, ранее легендарный рок-музыкант и фронтмен коллектива "Машина времени" Андрей Макаревич, который осудил полномасштабное российское военное вторжение в Украину записал специальную песню-обращение к русским солдатам.

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