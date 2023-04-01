В стране-агрессоре России еще один певец стал иноагентом

Макса Покровского внесли в список иноагентов за осуждение военного нападения России на Украину.

Макс Покровский / Скриншот YouTube

Минюст государства-агрессора России обновил реестр иностранных агентов и в его список добавился еще один музыкант, который открыто осудил войну и жестокое нападение террористической России на мирную Украину.

Так, в список попал основатель группы "Ногу свело!" Максим Покровский, пишет пропагандистское издание "Стархит".

"По данным Минюста, Максим Покровский "открыто выступал в поддержку недружественной страны, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан страны-агрессора Российской Федерации, принимал участие в сборе средств в поддержку Украины", - пишет пропагандистское медиа.

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Издание также отмечает, что 54-летний артист вместе с женой и детьми живет в Америке. Возвращаться в террористическую Россию артист в ближайшее время не планирует и продолжает строить карьеру в демократических странах.

Напомним, ранее российский артист, солист группы "Ногу свело!" Макс Покровский, который с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает Украину, признался, что был поражен реакцией украинцев на его песни. Покровский написал уже несколько композиций, посвященных событиям в нашей стране и исполняет их на своих концертах, рассказал он в эфире телемарафона.

По словам Макса, он начинает исполнять песни об Украине без представления. Он уверен, что люди очень ждут именно этих песен, поэтому они не нуждаются ни в каких словах.

Ранее российский певец Макс Покровский и его группа Ногу Свело! выпустили трогательную песню и клип под названием "Украина". Стоит отметить, что день релиза был намеренно назначен на 12 июня - день, когда в РФ отмечают День России.

Это не первая песня, написанная рокерами в поддержку Украины. Ранее, на 9 мая Покровский выпустил антивоенную песню "Россия, назад".

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