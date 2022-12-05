Агутин не захотел быть в одном кадре с российским певцом Shaman, который воспевает войну в Украины

Агутин вышел из фотозоны, как только туда зашел певец-пропагандист, который воспевает войну.
Российский певец Леонид Агутин, который не поддерживает войну России в Украине, жестокие убийства мирных граждан, детей и женщин, отказался стоять в одном кадре с российским певцом под псевдонимом Shaman, который выступает на пропагандистских концертах, воспевающих войну в Украине.
Инцидент случился во время записи новогоднего российского концерта "Песня года", которая будет развлекать российских зрителей в новогодние праздники, пока украинцы будут мерзнуть без света из-за российских обстрелов.
Пока Shaman, песнями призывающий идти воевать в Украину, беседовал с прессой на дорожку вышел Леонид Агутин, но тут же покинул ее. Как выяснилось позже, музыкант не хотел светиться в кадре вместе с певцом-пропагандистом. Когда Ярослав Дронов, он же Shaman, покинул фотозону, Агутин снова вышел к фотографам и охотно попозировал.
Напомним, ранее в сети неоднократно появлялась информация о том, что российские исполнители Леонид Агутин и Анжелика Варум, покинули Россию и перебрались в США.
Как сообщают российские СМИ, чтобы поставить точку в нескончаемых слухах, певец опроверг сплетни.
"Мы с женой живем и работаем в России. Прошу вас, не будьте наивными, не поддавайтесь истерике, не доверяйте информации из ненадежных источников, анонимных Telegram-каналов и соседей по интернету", — заявил Леонид Агутин.
Отметим, что российские СМИ взялись за пару уже давно. Вначале войны Агутин и Варум приняли участие в онлайн концерте, цель которого была поддержать Украину в войне с россией. Позже на пару посыпались тысячи обвинений и они быстро открестились от участие в концерте.
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