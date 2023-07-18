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"Хотел убивать": друг украинской модели рвался воевать на стороне оккупантов

Алена Кюпели
18 июля 2023, 16:58 обновлено 18 июля, 17:02
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Инна Цимбалюк много лет дружит с "путинистом" и террористом Александром Буйновым.
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Буйнов познакомил Цимбалюк с ее мужем-россиянином. Фото Vesti.ua

Российский певец Александр Буйнов, который как и многие другие звезды дряхлой российской эстрады поддерживают нападение России на Украину и убийства мирных граждан сообщил, что буквально рвался в Украину убивать.

Близкий друг украинской модели Инны Цимбалюк, которая молчит о военном вторжении России в Украину, в своем интервью на YouTube заявил, что как лейтенант в запасе, он хочет на фронт.

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"Я никому не говорил, что когда началась "спецоперация", я сначала вынашивал мысль, а потом у друзей, которые по госпиталям все, спросил: "Может можно мне что-то там? Я же лейтенант в запасе". Он говорит: "Саня, тебе сколько лет?" – заявил друг украинской модели, который, кстати, познакомил ее с мужем-россиянином.

Инна Цимбалюк - подруга россиянина Буйнова
Инна Цимбалюк - подруга россиянина Буйнова / Фото facebook.com/tsymbaliuk.inna

Буйнов также заявил, что он отправится на войну, читай - убивать украинцев, если объявят всеобщую мобилизацию.

"Только если "вставай страна огромная", тогда все население. Идешь добровольцем – и тебя возьмут. Я сделал попытку разговора со знакомым-военным. Я хотел. Это был порыв", – добавляет террорист Буйнов.

Напомним, ранее российский певец Шарлот решил сжечь свой российский паcпорт, а также осудил военное нападение России на Украину и даже попросился в Украину.

Ранее также российская актриса Татьяна Лазарева, которая не поддерживает войну России в Украине, а также покинула террористическое государство, рассказала, как ей живется в Испании. Оказалось, что неплохо и возвращаться она не собирается.

Ранее также украинские туристы засняли российскую то ли "звезду", то ли певицу, то ли ведущую Ольгу Бузову, которая приезжала на оккупированный Донбас поддерживать российских оккупантов.

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