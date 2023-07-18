"Хотел убивать": друг украинской модели рвался воевать на стороне оккупантов

Инна Цимбалюк много лет дружит с "путинистом" и террористом Александром Буйновым.

https://stars.glavred.info/hotel-ubivat-drug-ukrainskoy-modeli-rvalsya-voevat-na-storone-okkupantov-10486630.html Ссылка скопирована

Буйнов познакомил Цимбалюк с ее мужем-россиянином. Фото Vesti.ua

Российский певец Александр Буйнов, который как и многие другие звезды дряхлой российской эстрады поддерживают нападение России на Украину и убийства мирных граждан сообщил, что буквально рвался в Украину убивать.

Близкий друг украинской модели Инны Цимбалюк, которая молчит о военном вторжении России в Украину, в своем интервью на YouTube заявил, что как лейтенант в запасе, он хочет на фронт.

видео дня

"Я никому не говорил, что когда началась "спецоперация", я сначала вынашивал мысль, а потом у друзей, которые по госпиталям все, спросил: "Может можно мне что-то там? Я же лейтенант в запасе". Он говорит: "Саня, тебе сколько лет?" – заявил друг украинской модели, который, кстати, познакомил ее с мужем-россиянином.

Инна Цимбалюк - подруга россиянина Буйнова / Фото facebook.com/tsymbaliuk.inna

Буйнов также заявил, что он отправится на войну, читай - убивать украинцев, если объявят всеобщую мобилизацию.

"Только если "вставай страна огромная", тогда все население. Идешь добровольцем – и тебя возьмут. Я сделал попытку разговора со знакомым-военным. Я хотел. Это был порыв", – добавляет террорист Буйнов.

Напомним, ранее российский певец Шарлот решил сжечь свой российский паcпорт, а также осудил военное нападение России на Украину и даже попросился в Украину.

Ранее также российская актриса Татьяна Лазарева, которая не поддерживает войну России в Украине, а также покинула террористическое государство, рассказала, как ей живется в Испании. Оказалось, что неплохо и возвращаться она не собирается.

Ранее также украинские туристы засняли российскую то ли "звезду", то ли певицу, то ли ведущую Ольгу Бузову, которая приезжала на оккупированный Донбас поддерживать российских оккупантов.

Вас также может заинтересовать: