Закрыла соцсети и молчит о войне: куда пропала "Мисс Украины" и подруга Буйнова Инна Цимбалюк

Модель и ведущая Инна Цимбалюк молчит о нападении России на Украину и отсиживается во Франции.

https://stars.glavred.info/zakryla-socseti-i-molchit-o-voyne-kuda-propala-miss-ukrainy-i-podruga-buynova-inna-cimbalyuk-10474801.html Ссылка скопирована

Инна Цимбалюк открестилась от войны в Украине / Instagram/innatsymbaliuk

Уроженка города Черновцы, когда-то популярная телеведущая, протеже Игоря Кондратюка, а также "Мисс Украина Вселенная -2006" Инна Цимбалюк, пропала с радаров украинских СМИ еще до начала войны с Россией.

Более того, она позакрывала свои социальные сети и не выходила на связь совсем. Она не говорила о войне, не делала антивоенных публикаций, а но продолжала жить свою жизнь то ли во Франции, то ли в террористической Москве и развивать бренд собственной одежды.

По данным из сети, Цимбалюк замужем за российским бизнесменом Игорем Пестриком, который является фигурантом уголовных дел в России. Цимбалюк даже родила ему дочь в 2015 году.

видео дня

О войне Цимбалюк высказалась лишь один раз, опубликовав молитву на украинском языке и закрыв комментарии к посту.

Единственный пост Цимбалюк о войне / Скриншот Instagram/inna.tsymbaliuk

Позже, кстати, Цимбалюк снова вернулась в свои социальные сети и на своей странице в Instagram она показывает свои путешествия, отдых, а также спортивные приключения. Пишет при этом, по-русски.

При этом в описании профиля Цимбалюк не постеснялась упомянуть свой титул "Мисс Украина Вселенная", который она получила в родной стране.

На видео - Инна Цимбалюк во Франции наслаждается концертом:

Кстати, она также является подругой российского певца Александра Буйнова. По одной из версий, именно он познакомил ее с мужем-бизнесменом.

Инна Цимбалюк - подруга россиянина Буйнова / Фото facebook.com/tsymbaliuk.inna

Буйнов о войне

Вот что в недавнем интервью заявил друг Цимбалюк, путинист и певец Александр Буйнов. "Я рад, что мы медленно продвигаемся, но уверенно. На днях Кеннеди сказал, что соотношение убитых - 1 россиянин к 7 или 8 украинцам. Это страшная цифра. Жалко безумно! Но это ответ на многие вопросы: личный состав – превыше всего", - порадовался убийствам украинцев певец.

Напомним, еще в 2017 году певец Александр Буйнов поделился фото с Цимбалюк. "Встретил Инку Цимбалюк... Случайно вот так — нырнул и вот она!" — написал Буйнов под снимком.

Ранее Цимбалюк также хвасталась свои отдыхом во Франции.

Вас также может заинтересовать: