В Грузии фанатке запретили развернуть украинский флаг на концерте Imagine Dragons: группа молчит

На концерте группы Imagine Dragons в Грузии произошел неприятный инцидент. Фанатке запретили разворачивать флаг Украины.

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На данный момент Imagine Dragons никак не прореагировали на громкий скандал / instagram.com/imaginedragons

На концерте популярной поп-рок-группы Imagine Dragons в Грузии произошел неприятный инцидент ‒ фанатке не дали развернуть флаг Украины. Об этом сама девушка по имени Кристина рассказала в эфире грузинского ТВ.

"Охранник подошел и сказал, чтобы я убрала флаг, я ответила, что не нарушаю закон. За одним охранником пришел второй, третий, четвертый, пятый, не знаю, сколько пришло людей. Один человек вообще забрал у меня флаг. Он сказал, что нельзя расправлять флаги не только Украины, но и Грузии. Мне очень стыдно за это", – рассказала она.

На данный момент сам коллектив никак не прореагировал на громкий скандал.

Напомним, российский юморист Максим Галкин (который ныне пребывает в изгнании в Израиле вместе с супругой, легендарной певицей Аллой Пугачевой и детьми), призвал помочь беженцам из Украины по всему миру. Артист записал видеообращение в Instagram.

В ролике Галкин назвал поддержку пострадавших украинцев персональной ответственностью. Он подтвердил, что часть средств со своих концертов перечисляет в благотворительные фонды, которые помогают беженцам из Украины.

Легендарная голливудская актриса Шерон Стоун (которая прославилась главной ролью в эротическом триллере Пола Верховена "Основный инстинкт") решила продемонстрировать гостям Каннского фестифаля свою поддержку Украине в войне против России.

Стоун надела синие брюки, блузку, жакет, а также обула туфли в цвет всего образа. Оказавшись перед объективами фотографов, Стоун расстегнула жакет и показала желтую подкладку.

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