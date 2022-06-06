В детском платьице и с косичками: Надя Дорофеева похвасталась стройными ножками в стильном образе

Надя Дорофеева похвасталась стройными ножками в стильном образе / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева 3 июня представила песню на украинском языке на стихи Тараса Шевченка "Думи мої". Для артистки это важный проект, в котором она совместно с Артемом Пивоваровым воплотила свои переживания.

Огромная армия поклонников артистки ежедневно "дарит" ей тысячи просмотров и прослушиваний нового трека. В благодарность она решила побаловать поклонников новыми фото.

Дорофеева снялась за столиком в кафе в белом мини-платье, открывающем ее стройные ножки, и черных кедах. Сверху певица накинула персиковый худи. Волосы она оставила распущенными, лишь несколько крошечных косичек, затерялись в их волнах. Образ получился интригующим и игривым.

На первом фото Додо сидит с грустным лицом, на втором - сияет от счастья. "1-я, когда вы еще не послушали песню "Думы" и не посмотрели видео на YouTube; 2-я , после ваших прослушиваний и просмотров", - подписала снимки певица.

Надя Дорофеева похвасталась стройными ножками в стильном образе / instagram.com/nadyadorofeeva

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