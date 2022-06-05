Забыла надеть верх: Белла Хадид снялась топлес в рекламе известного бренда

Белла Хадид снялась топлес в рекламе Balenciaga / instagram.com/bellahadid

Американская супермодель Белла Хадид на своей странице в Instagram показала фрагмент съемки для рекламной компании бренда Balenciaga.

Не успело еще начаться лето, а трудолюбивая пчелка уже делает рекламу на осень 2022. Ключевые тренды предсказывать рано, но что точно известно, так это то, что в таком наряде, в котором Хадид появилась на фото, ей будет как минимум холодно.

Для фотосессии был подобран весьма необычный наряд - черная кожаная юбка-брюки, сумка-багет, массивные серьги-каффы и колье. Грудь модели осталась обнаженной. Ее Хадид прикрывала, в зависимости от кадра, рукой или сумкой.

Монохромный образ Беллы покорил практически 900 тысяч ее фанатов. Похоже, что осенью дизайнеры планируют воскресить моду из девяностых.

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