Уже продают недвижимость: Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс развелись

После 25 лет брака 80-летний актер разводится с 55-летней Кэтрин.

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Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс развелись / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/catherinezetajones

Вы узнаете:

Что стало причиной завершения брака

Почему артисты не говорят о разводе публично

Знаменитая актерская чета Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс считалась одной из самых крепких пар в Голливуде. Они неоднократно доказывали, что даже несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте, их любовь преодолевала все трудности. Однако, как пишет издание The Hollywood Gossip, они развелись.

По словам инсайдера, причиной завершения брака стало то, что каждый из них ведет собственную жизнь. Более того, экс-пара начала продавать совместную недвижимость.

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"80-летний Майкл выглядит более хрупким, чем когда-либо. Он не так быстро думает или двигается, как раньше, и это стало проблемой для 55-летней Кэтрин. Она разочарована, что стала для него скорее сиделкой, чем женой. Ее карьера отошла на второй план. Кэтрин хочет путешествовать по миру и играть в гольф, сниматься в большем количестве фильмов и работать с интересными людьми, а Майкл не может догнать ее. Вместо этого он сидит дома и волнуется. Для них это просто стало печальной ситуацией", - отмечает инсайдер.

Также он добавляет, что Майкл и Кэтрин не хотят публично говорить о проблемах в супружеской жизни, а сама актриса не любит слово "развод". Поэтому пока якобы они договорились не говорить об этом публично.

"Их брак распался, но они не хотят заниматься разводом и раздельным проживанием. Поэтому они имеют договоренность, которая работает для них", - говорит инсайдер.

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