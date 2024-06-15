Устроила "голую" вечеринку: предательница Лолита Милявская попала в новый скандал

Предательница Украины певица Лолита Милявская, которая родом из Украины, но живет и работает в стране-оккупанте РФ, выступила на вечеринке в московском ресторане. Напомним, артистка только недавно реабилитировалась после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой.
В сети появилось видео выступления Милявской и поклонники обратили внимание на слишком короткое платье певицы.
"Опять за свое, не прошло и полугода после "голой" вечеринки. Или ей кажется, что все забыли и "это — другое"? Куда смотрят Милонов с Бородиным?", - написала одна из пользователей соцсетей.
Кто такая Лолита Милявская?
Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
Лолита Милявская - последние новости по теме
Отметим, недавно Лолита рассказала, что после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой осталась фактически без работы и от этого пострадала не только она, но и ее коллектив.
А также Лолита заявила, что "отмывание грехов" в стиле Филиппа Киркорова - пара концертов на оккупированных территориях Украины перед захватчиками из страны-агрессора - она считает неприемлемым.
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