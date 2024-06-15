УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Устроила "голую" вечеринку: предательница Лолита Милявская попала в новый скандал

Элина Чигис
15 июня 2024, 02:00
55
Певица Лолита снова попала под волну хейта из-за откровенного наряда.
Лолита Милявская
Лолита Милявская разозлила поклонников откровенным нарядом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lolitamilyavskaya/

Предательница Украины певица Лолита Милявская, которая родом из Украины, но живет и работает в стране-оккупанте РФ, выступила на вечеринке в московском ресторане. Напомним, артистка только недавно реабилитировалась после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой.

В сети появилось видео выступления Милявской и поклонники обратили внимание на слишком короткое платье певицы.

видео дня

"Опять за свое, не прошло и полугода после "голой" вечеринки. Или ей кажется, что все забыли и "это — другое"? Куда смотрят Милонов с Бородиным?", - написала одна из пользователей соцсетей.

Кто такая Лолита Милявская?

Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

Лолита Милявская - последние новости по теме

Отметим, недавно Лолита рассказала, что после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой осталась фактически без работы и от этого пострадала не только она, но и ее коллектив.

А также Лолита заявила, что "отмывание грехов" в стиле Филиппа Киркорова - пара концертов на оккупированных территориях Украины перед захватчиками из страны-агрессора - она считает неприемлемым.

Читайте больше о Лолите:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Лолита Милявская новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Там самые интенсивные штурмы: названо направление на фронте, где очень сложная ситуация

Там самые интенсивные штурмы: названо направление на фронте, где очень сложная ситуация

00:28 Украина
Зеленского беспокоит "мелкий шрифт" в соглашении с США: в NYT раскрыли "подводные камни"

Зеленского беспокоит "мелкий шрифт" в соглашении с США: в NYT раскрыли "подводные камни"

00:22 Политика
Штормить будет раз за разом: в Украину врываются магнитные бури

Штормить будет раз за разом: в Украину врываются магнитные бури

23:18 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Путин занервничал и совершил большую глупость 4519

Путин занервничал и совершил большую глупость

Плотина не выдержит: Гончар раскрыл, почему россияне не прекращают бить по ДнепроГЭС 4250

Плотина не выдержит: Гончар раскрыл, почему россияне не прекращают бить по ДнепроГЭС

Путин сделал позорное заявление о наступлении на Киев и разразился условиями мира 3263

Путин сделал позорное заявление о наступлении на Киев и разразился "условиями мира"

Россия истерит, Китай оказался в ловушке: Загородний – о том, чего ждать от саммита мира 2337

Россия истерит, Китай оказался в ловушке: Загородний – о том, чего ждать от саммита мира

Последние новости

03:27

Для чего нужны три отделения в стиральной машинке: секрет идеальной чистоты вещей

02:40

На ЗАЭС может произойти катастрофа: в Энергоатоме поразили возможным сценарием

02:00

Устроила "голую" вечеринку: предательница Лолита Милявская попала в новый скандал

00:28

Там самые интенсивные штурмы: названо направление на фронте, где очень сложная ситуация

00:22

Зеленского беспокоит "мелкий шрифт" в соглашении с США: в NYT раскрыли "подводные камни"

Россия истерит, Китай оказался в ловушке: Загородний – о том, чего ждать от саммита мираРоссия истерит, Китай оказался в ловушке: Загородний – о том, чего ждать от саммита мира
00:18

Не хочу говорить слово "дочь": Евгения Власова рассказала, почему прячет свою девочкуВидео

14 июня, пятница
23:30

Жена Виктора Павлика похвасталась подарком от него

23:18

Штормить будет раз за разом: в Украину врываются магнитные бури

22:57

Украина в шаге от членства в ЕС: названа дата официальных переговоров о вступлении

Реклама
22:26

В Украине с 16 июля будут присылать повестки новым способом: объяснение Минобороны

21:59

У Зеленского раскрыли вероятный сценарий допуска РФ на новый Саммит мира

21:50

"Чем родители думают?!": учителя поделились самыми "странными" именами детей

21:47

Что присходит на Саммите мира в Швейцарии: главное

21:45

Прямое попадание в ангар: появились снимки с последствиями ударов по авиабазе в РФ

21:44

"Худшее не позади": Кейт Миддлтон сделала новое заявлениеВидео

21:09

Ситуация в энергосистеме ощутимо усложнится: тревожный прогноз "Укрэнерго"

21:07

США ищут приемлемое завершение войны: в The Economist назвали дату переговоров с РФ

20:06

Сто делегаций на Саммите: Зеленский прибыл в Швейцарию и сделал важное заявление

19:55

Какой алкоголь нельзя дарить на свадьбу и почему: бармен назвал списокВидео

19:45

"Никто не хочет напрягаться": Загородний раскрыл истинную суть западных политиков

Реклама
19:33

Мощные ливни, град и шквалы: Украину накрывает очень сильный шторм

19:25

РФ должна выплатить Украине под полтриллиона долларов: громкое решение G7

19:17

Графики отключения света 15 июня: часов без света будет значительно больше

19:05

София Ротару находится с внуком-беглецом в США - росСМИ

18:59

В Украине началась "ключевая стадия" войны: в Пентагоне удивили заявлением

18:57

Не убегают с огорода: куда исчезают колорадские жуки зимой - почему их не видно

18:38

"Это произойдет": министр обороны США назвал срок поставки истребителей F-16

18:13

Армия РФ попала в "котел": у оккупантов паника из-за окружения в Волчанске

18:05

Зеленский сравнил Путина с Гитлером и жестко разнес "мирное предложение" РФ

17:52

Настя Каменских поставила на место известного ведущего - что случилось

17:31

"Мы будем охотиться на флот-призрак" РФ: Кэмерон удивил заявлением о российской нефти

17:25

В июле света может не быть по 10 часов в сутки: возможен ли блэкаут в Украине

17:20

Не подлетят на километр: как эффективно избавиться от ос - топ 5 методов

17:19

Договоренности об оружии нет: в НАТО поразили заявлением по Украине

17:10

Как засолить огурцы, чтобы были хрустящие: хозяйки поделились советамиВидео

17:08

"РФ, а не Украина, должна вывести войска": в НАТО разнесли предложение Путина

16:59

Путин занервничал и совершил большую глупостьмнение

16:58

Украина получит столько помощи, сколько нужно: Байден объявил о плане победы

16:46

Дальше - хуже: что будет, если не прийти по повестке в ТЦК - объяснение юристаВидео

16:41

Зашипело и взорвалось: в России взлетело в воздух авто высокопоставленного военногоВидео

Реклама
16:22

Личное унижение Путина: ВСУ в шаге от финального удара по оккупантам в Крыму

16:21

Пошатнется ваше здоровье и придет несчастье: что нельзя делать 15 июня

16:01

"Набор агрессора": у Зеленского жестко ответили на "мирное предложение" Путина

15:52

Удары ВСУ по Беларуси: Загородний рассказал, что грозит Лукашенко

15:30

Без кондиционера: как мгновенно охладить салон машины - существует тайная кнопка

15:22

"Армия РФ уже не может продвигаться дальше": ВСУ отбили позиции на Харьковщине

15:11

Китай "выпиливает" себя из повестки: эксперт об отсутствии КНР на Саммите мира

15:11

Дмитрий Гордон рассказал, что делают и где находятся его сыновья во время войны

15:04

Как очистить вишню от косточек с помощью шприца: интересный лайфхакВидео

14:57

HIMARS, IRIS-T и танки Leopard: Германия выделила пакет помощи Украине

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять