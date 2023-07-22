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Умерла дочка Чарли Чаплина: как она выглядела и что делала

Алена Кюпели
22 июля 2023, 16:02 обновлено 22 июля, 16:31
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У легендарного Чарли Чаплина было 11 детей от разных жен.
Жозефина Чаплин умерла в возрасте 74 лет
Жозефина Чаплин умерла в возрасте 74 лет / Коллаж Главред, фото Википедия, скриншот видео

В Париже на 74 году жизни умерла шестая из 11 детей легенды экрана Чарли Чаплина Жозефина Чаплин.

По информации The Hollywood Reporter Чаплин снялась вместе с Лоуренсом Харви в фильме Менахема Голана "Бегство к солнцу" (1972) о группе людей, пытающихся покинуть Советский Союз, спасаясь от антисемитизма и политических репрессий.

Жозефина Чаплин была актрисой
Жозефина Чаплин была актрисой / Скриншот

Она также появилась с Витторио Де Сика и Морисом Роне в "L’odeur des fauves" (1972), с Лив Ульманн и Кифером Сазерлендом в "The Bay Boy" Дэниела Петри (1984) и с Клаусом Кински в немецкоязычной версии "Джек-Потрошитель" (1976).

Жозефина Ханна Чаплин родилась в Санта-Монике 28 марта 1949 года. Она была третьей из восьми детей Чарли Чаплина и его четвертой жены Уны О’Нил, британской актрисы и дочери лауреата Нобелевской премии драматурга Юджина О’Нила. Ее родители сбежали в 1943 году, и до нее у них были Джеральдин и Майкл.

В фильме "В центре внимания" (1952), написанном, снятом и снятом ее отцом, она появилась в начальной сцене с Джеральдиной и Майклом, а также в фильме своего отца "Графиня из Гонконга" (1967). В 1972 году она сыграла Мэй в фильме Пьера Паоло Пазолини "Кентерберийские рассказы" (1972).

Жохефина Чаплин - дочь легендарного актера
Жохефина Чаплин - дочь легендарного актера / Фото Википедия

Давняя жительница Парижа, Чаплин большую часть своей роли сыграла во французских фильмах, среди которых "Красные ночи" (1974) и "Омбр на солнце" (1976). Согласно IMDb, ее последняя заслуга была в фильме 1994 года "Сьюдад-Баха" с Майком Коннорсом в главной роли.

Она была замужем за греческим бизнесменом Никки Систоварисом с 1969 года до их развода в 1977 году, затем жила с французским актером Морисом Роне до его смерти в 1983 году. Ее вторым мужем был археолог Жан-Клод Гарден; они были вместе с 1989 года до его смерти в 2013 году.

Напомним, ранее после недолгой болезни умерла легендарная актриса и секс-символ Голливуда 70-х Ракель Уэлч.

Также ранее стало известно о том, что самая красивая Эсмеральда, итальянская актриса, фотограф и секс-символ Джина Лоллобриджида скончалась в Риме 16 января в возрасте 95 лет.

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