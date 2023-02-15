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Умерла легендарная актриса и секс-символ Голливуда

15 февраля 2023, 23:27
После недолгой болезни умерла легендарная актриса и секс-символ Голливуда 70-х Ракель Уэлч.
Ракель Уэлч, свеча
Умерла легендарная актриса и секс-символ Голливуда Ракель Уэлч / ua.depositphotos.com

На 83-м году жизни скончалась легендарная голливудская актриса и секс-символ 70-х Ракель Уэлч. О смерти знаменитости со ссылкой на заявление ее семьи сообщил американский портал TMZ.

Ракель Уэлч родилась в семье боливийца и ирландки. Ее настоящее имя Жо Рэкуел Техада. Рано увлеклась театром ‒ в 19 лет.

Ее карьера в американском шоу-бизнесе началась в 1966 году с таких масштабных картин, как "Фантастическое путешествие" (по сценарию легендарного фантаста Айзека Азимова) и "Миллион лет до нашей эры". Постепенно стала одной из самых востребованных звезд Голливуда.

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А в 1974 году даже получила премию "Золотой глобус", исполнив роль Констанции Бонасье в фильме Ричарда Лестера "Три мушкетера: Подвески королевы" (экранизации легендарного романа Александра Дюма-отца).

Уэлч

Всего Уэлч четыре раза вступала в брак. Последний завершился разводом в 2003 году, после которого она зареклась заводить отношения. У нее остался 63-летний сын Деймон и 61-летняя дочь Тани.

Напомним, ранее стало известно, что индийская актриса, наиболее известная ролями в сериалах "Император Ашока", "Любовь по интернету" и "Али-Баба: Легенда воина", Туниша Шарма совершила самоубийство в возрасте 20 лет во время съемок.

Также знаменитый футболист Пеле скончался от рака в возрасте 82 года. Накануне стало известно, что состояние здоровья легенды мирового футбола, трехкратного чемпиона мира, бывшего министра спорта Бразилии Пеле ухудшается.

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