Умер Дживан Гаспарян - известный армянский композитор

Дживан Гаспарян / facebook.com/jivan - Диван Гаспарян мл.

Умер композитор и музыкант Дживан Гаспарян, который прославился игрой на армянском духовом инструменте - дудуке.

Мастер дудука Дживан Гаспарян скончался на 93-м году жизни. О смерти сообщил внук и полный тезка маэстро в своем Facebook.

"С глубокой болью пишу о своей большой потере. Да упокоит Бог твою душу на небесах. Сегодня ночью мир претерпел невосполнимую потерю. Не только икона, но и прекрасная душа. Пусть Бог хранит ястреба на светлом небе", - написал Гаспарян-младший.

Дживан Гаспарян последнее время жил в США и работал со многими знаменитостями и звездами Голливуда.

Дживан Гаспарян родился 12 октября 1928 года в селе Солак. Дживан Гаспарян начал играть на дудуке с шести лет. В 1948 году стал участником ансамбля национальной песни и танца. В том же году состоялось его первое профессиональное выступление с Ереванским филармоническим оркестром в качестве солиста.

Дживан Гаспарян был одним из самых известных исполнителей музыки на дудуке. Он автор саундтреков многих голливудских фильмов, таких, как Последнее искушение Христа, и Гладиатор (2000).

Гаспарян – лауреат премии Золотой Глобус. Работал с такмими знаменитостями, как Андреас Фолленвайдер, Лайонел Ричи, Стинг, Питер Гэбриел, Ханс Циммер, Брайан Мэй, Борис Гребенщиков, Майкл Брук и Дерек Шериньян.