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Украинский телеведущий рассказал, почему Алла Пугачева молчит о войне

17 августа 2022, 10:15

Украинский ведущий новостей Олег Панюта прокомментировал неоднозначное поведение своего кумира, легендарной российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой.

Галкин, Пугачева, Панюта
Украинский телеведущий рассказал, почему Алла Пугачева молчит о войне / коллаж фото УНИАН

Известный украинский телеведущий Олег Панюта прокомментировал поведение легенды российской эстрады Аллы Пугачевой, которая в отличии от своего мужа Максима Галкина, никаких публичных заявлений против украино-российской войны не делала. Свою версию ведущий озвучил в интервью проекту Алине Доротюк на YouTube.

Панюта говорит, что Пугачева несколько обижена на Украину, ведь ей в свое время запрещали приезжать с концертами.

Также телеведущий считает, что отъезд примадонны из России – поступок, который уже многое говорит о ее отношении к войне РФ против Украины.

"Был период, когда она в Украину не приезжала больше 10 лет. Я был на одном из концертов после того, как этот перерыв закончился. Она вышла на сцену "Дворца спорта" и первое, что она сказала: "Киевляне, привет! Вы на меня не обижаетесь?" Зал ответил: "Нет!" А она сказала: "Ну и хорошо, тогда и я на вас не обижаюсь"", – рассказал Панюта.

Напомним, ранее Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий.

Но, похоже, его это ничуть не пугает. Комик продолжает отстаивать свою антивоенную позицию публично, иногда даже на собственных концертах. Так на одном из выступлений в Латвии он выдал шутку на латышском языке о ничего не понимающих русских.

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Автор: Егор Бунин
Алла Пугачева Максим Галкин новости шоу бизнеса война России и Украины
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