Украинский режиссер получила престижную награду за клип к хиту Леди Гаги

Вы узнаете:
- За что Таня Муиньо получила награду
- Какие еще призы получила режиссер
Известная украинский режиссер-клипмейкер Таня Муиньо получила престижную награду. Украинку признали лучшей на международной премии Hollywood Music Video Awards 2025. Она одержала победу в номинации "Режиссер года". О полученной награде Муиньо написала в своем Instagram.
Режиссер опубликовала кадр, на котором она держит стеклянную статуэтку в форме катушки с пленкой с гравировкой: Hollywood Music Video Awards - Director of the Year 2025.
В частности, в прошлом году Муиньо сняла клип на хит американской звезды Леди Гаги "Disease". Работа над музыкальным видео для Леди Гага стала настоящим прорывом в карьере Муиньо. В нем она отразила свой нестандартный подход к созданию клипов и поразила зрителей визуальными эффектами, эмоциональной глубиной. Сейчас ролик собрал уже 36 миллионов просмотров, а сама песня стала настоящим хитом.
Ранее режиссер делилась впечатлениями от работы с американской певицей. Она отмечала, что сотрудничество с Леди Гагой и съемки этого клипа были очень важными для нее.
"Работа над этим проектом была для меня важным этапом в карьере, потому что я стремилась передать сложные эмоции и внутренние переживания певицы через визуальные образы", - сообщила она.
К слову, это далеко не первая награда украинки. Ранее она за клип к треку "Disease" получила награду на MTV Video Music Awards Japan. Тогда звезда стала лучшей в категории "Лучшее видео сольного исполнителя".
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что Олег Винник вышел на связь после скандала с исполнением песен на русском языке во время концерта. Артист, который сбежал из Украины, по-прежнему надеется вернуть себе былую славу.
Также украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина отреагировала на слухи об изменах мужа, предприниматель, а сейчас - военного ВСУ, Тимура Хромаева.
Украинская певица Slavia (Ярослава Притула) 3 апреля презентовала новый трек и клип на него. В видеоролике артистка появилась с уже заметно округлым животиком - она беременна первенцем.
Читайте также:
- "До вечера дожили только мои": Малахова эмоционально рассказала о любви к детям
- Холоденко раскрыла свой неизлечимый диагноз
- Ротару отреагировала на жестокий обстрел Кривого Рога
Кто такая Таня Муиньо
Украинский режиссер Таня Муиньо родилась в Одессе. Муиньо называет себя "мультитаскером", она работает фотографом, стилистом, клипмейкером. Кроме того в 2013 году открыла бренд одежды Jealousy brand clothes. Рекордсмен по количеству наград в номинации "Лучший видеоклип" ежегодной украинской премии YUNA (победила три года подряд: в 2016, 2017 и 2018 годах). Победительница в номинации "Клипмейкер года" по версии M1 Music Awards (2018, 2019).
Ее видеоработы набирают миллионы просмотров. Она завоевала расположение американских знаменитостей и стала популярной среди культовых исполнителей. В частности, Муиньо создавала клипы для Post Malone и The Weeknd, Cardi B, Кэти Перри, Rosalia и Дженифер Лопес, Дуа Липы и других. Также клипмейкер поставила конкурсный номер для alyona alyona и Jerry Heil на "Евровидении-2024".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред