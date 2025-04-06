Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Украинский режиссер получила престижную награду за клип к хиту Леди Гаги

Виталий Кирсанов
6 апреля 2025, 17:38
140
В прошлом году Муиньо сняла клип на хит американской звезды Леди Гаги "Disease".
Муиньо получила престижную награду
Муиньо получила престижную награду / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tanumuino

Вы узнаете:

  • За что Таня Муиньо получила награду
  • Какие еще призы получила режиссер

Известная украинский режиссер-клипмейкер Таня Муиньо получила престижную награду. Украинку признали лучшей на международной премии Hollywood Music Video Awards 2025. Она одержала победу в номинации "Режиссер года". О полученной награде Муиньо написала в своем Instagram.

Режиссер опубликовала кадр, на котором она держит стеклянную статуэтку в форме катушки с пленкой с гравировкой: Hollywood Music Video Awards - Director of the Year 2025.

В частности, в прошлом году Муиньо сняла клип на хит американской звезды Леди Гаги "Disease". Работа над музыкальным видео для Леди Гага стала настоящим прорывом в карьере Муиньо. В нем она отразила свой нестандартный подход к созданию клипов и поразила зрителей визуальными эффектами, эмоциональной глубиной. Сейчас ролик собрал уже 36 миллионов просмотров, а сама песня стала настоящим хитом.

Ранее режиссер делилась впечатлениями от работы с американской певицей. Она отмечала, что сотрудничество с Леди Гагой и съемки этого клипа были очень важными для нее.

"Работа над этим проектом была для меня важным этапом в карьере, потому что я стремилась передать сложные эмоции и внутренние переживания певицы через визуальные образы", - сообщила она.

К слову, это далеко не первая награда украинки. Ранее она за клип к треку "Disease" получила награду на MTV Video Music Awards Japan. Тогда звезда стала лучшей в категории "Лучшее видео сольного исполнителя".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Олег Винник вышел на связь после скандала с исполнением песен на русском языке во время концерта. Артист, который сбежал из Украины, по-прежнему надеется вернуть себе былую славу.

Также украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина отреагировала на слухи об изменах мужа, предприниматель, а сейчас - военного ВСУ, Тимура Хромаева.

Украинская певица Slavia (Ярослава Притула) 3 апреля презентовала новый трек и клип на него. В видеоролике артистка появилась с уже заметно округлым животиком - она беременна первенцем.

Читайте также:

Кто такая Таня Муиньо

Украинский режиссер Таня Муиньо родилась в Одессе. Муиньо называет себя "мультитаскером", она работает фотографом, стилистом, клипмейкером. Кроме того в 2013 году открыла бренд одежды Jealousy brand clothes. Рекордсмен по количеству наград в номинации "Лучший видеоклип" ежегодной украинской премии YUNA (победила три года подряд: в 2016, 2017 и 2018 годах). Победительница в номинации "Клипмейкер года" по версии M1 Music Awards (2018, 2019).

Ее видеоработы набирают миллионы просмотров. Она завоевала расположение американских знаменитостей и стала популярной среди культовых исполнителей. В частности, Муиньо создавала клипы для Post Malone и The Weeknd, Cardi B, Кэти Перри, Rosalia и Дженифер Лопес, Дуа Липы и других. Также клипмейкер поставила конкурсный номер для alyona alyona и Jerry Heil на "Евровидении-2024".

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    шоу-бизнес новости шоу бизнеса интересные новости
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    Удар по Украине и предупреждение для Трампа: главные новости Украины (дайджест)

    Удар по Украине и предупреждение для Трампа: главные новости Украины (дайджест)

    19:34Война
    "Села разрушены, людей нет": военный описал ситуацию под Покровском

    "Села разрушены, людей нет": военный описал ситуацию под Покровском

    18:55Фронт
    Уже выпало 30 см снега: погода в Украине снова ухудшится, налетает шторм

    Уже выпало 30 см снега: погода в Украине снова ухудшится, налетает шторм

    18:53Синоптик
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Похолодание усилится, ударят морозы и будет сыпать снег: как долго продлится холодина

    Похолодание усилится, ударят морозы и будет сыпать снег: как долго продлится холодина

    Гороскоп Таро на неделю с 7 по 13 апреля: Овны озолотятся, Ракам - конфликты

    Гороскоп Таро на неделю с 7 по 13 апреля: Овны озолотятся, Ракам - конфликты

    Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

    У Михаэля Шумахера случилось долгожданное радостное событие

    У Михаэля Шумахера случилось долгожданное радостное событие

    Где 3 отличия между девушками: лишь единицы найдут их за 37 секунд

    Где 3 отличия между девушками: лишь единицы найдут их за 37 секунд

    Последние новости

    19:34

    Удар по Украине и предупреждение для Трампа: главные новости Украины (дайджест)

    19:13

    Умерла "Химка" из фильма "За двумя зайцами" Таисия Литвиненко

    18:55

    "Села разрушены, людей нет": военный описал ситуацию под Покровском

    18:55

    3 знака зодиака, которым в апреле покровительствует ангел-хранитель

    18:53

    Уже выпало 30 см снега: погода в Украине снова ухудшится, налетает шторм

    Шапран: Тарифы Трампа - это способ давления на переговорах с Китаем и ЕвросоюзомШапран: Тарифы Трампа - это способ давления на переговорах с Китаем и Евросоюзом
    18:09

    Россия заявила об оккупации села на Сумщине: пограничники отреагировали

    17:38

    Украинский режиссер получила престижную награду за клип к хиту Леди Гаги

    17:37

    РФ нарушила режим тишины в море: Зеленский сделал громкое заявление

    17:35

    Новые пошлины от США могут быть выгодными Украине - назван неожиданный нюансВидео

    Реклама
    16:29

    "Враг модернизируется": Игнат рассказал, почему баллистику стало сложнее сбивать

    16:02

    В 2025 году Украина может остаться без популярного фрукта: в чем причина

    15:58

    Почему 7 апреля девушкам нельзя заплетать косу: какой праздник, приметы

    15:45

    "Лишь бы вы не возвращались": новое фото Пугачевой взбесило оккупантов

    15:35

    Люди, которые доживают до 100 лет, едят одни и те же 10 продуктов

    15:10

    Мир "в обмен" на территории: в Польше предупредили Трампа

    15:05

    Снег, метель и заморозки до -10: в каких регионах Украины будет холоднее всего

    14:49

    Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 апреля

    14:49

    Часть украинцев не сможет передать показания счетчика в 2025 году - какая причина

    14:35

    Где 5 зайчиков в парке: чрезвычайно сложная загадка на внимательность

    14:20

    Провал с Путиным и сдача важнейшего союзника США: назван сценарий провала Трампа

    Реклама
    13:53

    5 ракетных ударов в одной области: Россия изменила тактику атак по Украине

    13:50

    Украину накрыла мощная магнитная буря: штормить будет не один день

    13:19

    Почему никогда нельзя греть чай в микроволновке - неожиданное объяснение ученых

    13:09

    Неловко получилось: известный шоумен дал маху с юбилеем Ирины Билык

    13:00

    Войска РФ собрались наступать на важном направлении: военный раскрыл детали

    12:32

    Удар РФ по Киеву: в результате атаки разрушены офисы известных телеканаловВидео

    12:29

    "РФ воюет против детей": Зеленский сделал резкое заявление об ударах по Украине

    12:25

    Китайский гороскоп на завтра 7 апреля: Быкам - нервы, Тиграм - беспокойства

    12:13

    Dzidzio Хома эмоционально отреагировал на беременность бывшей жены - детали

    12:05

    "Ожесточенные уличные бои": офицер ВСУ назвал реальные потери РФ в боях за Торецк

    11:54

    Не взлетит в космос: банкир сказал, каким будет курс доллара в апреле

    11:37

    "Меня Ангел спас, это уже второй раз": охранник Михаил рассказал об атаке на КиевВидео

    11:06

    РФ атаковала Украину сотней дронов и 23 ракетами: сколько целей удалось сбить

    10:58

    Финансовый гороскоп на неделю с 7 по 13 апреля

    10:32

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 апреля (обновляется)

    10:19

    Гороскоп Таро на неделю с 7 по 13 апреля: Овны озолотятся, Ракам - конфликты

    10:13

    Войска РФ с воздуха ударили по Украине: в Киеве и областях гремели взрывы, детали

    09:36

    В Сумах "Шахеды" попали в гражданскую инфраструктуру: появились фото последствийФото

    09:21

    Гороскоп на неделю с 7 по 13 апреля: Весам - измена, Девам - сюрприз

    09:11

    Гороскоп на завтра 7 апреля: Девам - впечатляющие результаты, Рыбам - отдых

    Реклама
    08:58

    Партизаны провели успешную диверсию в РФ: уничтожен важный объект для врага

    08:31

    Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

    07:11

    РФ атаковала Киев баллистическими ракетами: в трех районах пожары, подробностиФотоВидео

    07:10

    Где 3 отличия между девушками: лишь единицы найдут их за 37 секунд

    05:59

    Похолодание усилится, ударят морозы и будет сыпать снег: как долго продлится холодина

    05:30

    Притянете несчастье: что нельзя ломать 6 апреля, приметы

    05:10

    "Євген" и "Євгеній" - одно имя или разные: учитель дала однозначный ответВидео

    04:02

    "Родители отвечают за это, не Путин": реакция мотиватора Арестовича на удар по Кривому РогуФото

    03:00

    Эксперт назвал пять лучших подержанных авто, которые стоит купить в 2025 году

    02:37

    Откуда происходит лозунг "Слава Украине": объяснение историков

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
    Мода и красота
    Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
    Интересное
    Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
    Война с Россией
    Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
    Лайфхаки и хитрости
    УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
    Синоптик
    Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
    Операция в Курской области
    Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    Пасха 2025
    Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять