Украинский режиссер получила престижную награду за клип к хиту Леди Гаги

В прошлом году Муиньо сняла клип на хит американской звезды Леди Гаги "Disease".

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Муиньо получила престижную награду / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tanumuino

Вы узнаете:

За что Таня Муиньо получила награду

Какие еще призы получила режиссер

Известная украинский режиссер-клипмейкер Таня Муиньо получила престижную награду. Украинку признали лучшей на международной премии Hollywood Music Video Awards 2025. Она одержала победу в номинации "Режиссер года". О полученной награде Муиньо написала в своем Instagram.

Режиссер опубликовала кадр, на котором она держит стеклянную статуэтку в форме катушки с пленкой с гравировкой: Hollywood Music Video Awards - Director of the Year 2025.

В частности, в прошлом году Муиньо сняла клип на хит американской звезды Леди Гаги "Disease". Работа над музыкальным видео для Леди Гага стала настоящим прорывом в карьере Муиньо. В нем она отразила свой нестандартный подход к созданию клипов и поразила зрителей визуальными эффектами, эмоциональной глубиной. Сейчас ролик собрал уже 36 миллионов просмотров, а сама песня стала настоящим хитом.

Ранее режиссер делилась впечатлениями от работы с американской певицей. Она отмечала, что сотрудничество с Леди Гагой и съемки этого клипа были очень важными для нее.

"Работа над этим проектом была для меня важным этапом в карьере, потому что я стремилась передать сложные эмоции и внутренние переживания певицы через визуальные образы", - сообщила она.

К слову, это далеко не первая награда украинки. Ранее она за клип к треку "Disease" получила награду на MTV Video Music Awards Japan. Тогда звезда стала лучшей в категории "Лучшее видео сольного исполнителя".

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Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

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Кто такая Таня Муиньо Украинский режиссер Таня Муиньо родилась в Одессе. Муиньо называет себя "мультитаскером", она работает фотографом, стилистом, клипмейкером. Кроме того в 2013 году открыла бренд одежды Jealousy brand clothes. Рекордсмен по количеству наград в номинации "Лучший видеоклип" ежегодной украинской премии YUNA (победила три года подряд: в 2016, 2017 и 2018 годах). Победительница в номинации "Клипмейкер года" по версии M1 Music Awards (2018, 2019). Ее видеоработы набирают миллионы просмотров. Она завоевала расположение американских знаменитостей и стала популярной среди культовых исполнителей. В частности, Муиньо создавала клипы для Post Malone и The Weeknd, Cardi B, Кэти Перри, Rosalia и Дженифер Лопес, Дуа Липы и других. Также клипмейкер поставила конкурсный номер для alyona alyona и Jerry Heil на "Евровидении-2024".

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