Еще в 2022 году: Олег Винник вышел на связь и ошеломил своим решением

Олег Винник не прекращает надеяться, что вернется в шоу-бизнес.

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Олег Винник - новая песня / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Вы узнаете:

Олег Винник опубликовал новую песню

Композицию он записал еще в 2022 году

Украинский певец Олег Винник, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, записал новую песню "Зайві слова".

Напомним, недавно беглец дал концерт в Праге и пел свои некоторые песни на русском языке, после чего разгорелся громкий скандал.

Новую песню певец опубликовал на своем YouTube-канале, а создал он ее до начала полномасштабного вторжения. На некоторых концертах он уже исполнял "Зайві слова", но опубликовал только сейчас.

Олег Винник снова занялся творчеством / depositphotos.com/

"В такой сияющий весенний день, сияйте, мои дорогие девушки! Слова лишние, когда от вашей невероятной красоты так щедро улыбаются небеса! Ожидайте новую песню "Зайві слова" уже скоро!" - сообщал Винник ранее.

Впервые он спел эту песню в 2022 году во время церемонии награждения национальной музыкальной премии "Украинская песня года" 16 февраля.

"Трек "Зайві слова" о взаимной любви, ведь когда она есть - слова лишние. Это тот же стиль, что и в песнях "Вовчиця", "Мати говорить правду", "Надкусили місяць зорі", он содержит украинскую фольклорно-этническую тематику", - говорил беглец.

Смотрите видео, где Олег Винник исполнил новую песню:

Олег Винник / инфографика: Главред

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Олег Винник - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, что украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк спрогнозировал, сможет ли беглец Олег Винник вернуть приязнь украинцев, какой она была до начала полномасштабной войны.

Также друг Винника, Поэт-песенник и телеведущий Петр Мага, раскрыл неожиданные подробности о жизни артиста до того, как тот стал популярным в Германии и Украине.

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Кто такой Олег Винник? Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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