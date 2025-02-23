Ответил на хейт: Винник вышел на связь после скандала с песнями на русском языке

Олег Винник записал обращение в связи с прошедшими в Праге концертами.

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Олег Винник новости - Олег Винник обратился к фанатам после концерта в Праге / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот TikTok

Вкратце:

Олега Винника захейтили в Сети за исполнение песен на русском языке на его первых за время войны концертах

Артист записал обращение на фоне скандала

Украинский певец Олег Винник, который после начала полномасштабной войны в Украине тайно покинул страну и скрывался от общественности, 14 и 15 февраля дал свои первых два концерта за три с лишним года. Они состоялись в Праге.

Во время выступления Винник исполнил несколько песен на русском языке, хотя прежде публично заявлял про свой категорический отказ от них. В Сети из-за этого разгорелся скандал.

видео дня

Который, впрочем, Олег Винник решил просто проигнорировать. Через неделю после концертов он записал видеообращение к поклонникам, в котором он поблагодарил публику и организаторов, но ни словом не обмолвился про русские песни во время выступления и хейт в свою сторону в связи с их исполнением.

"Привет, мои дорогие! Вот наконец-то мы вживую встретились на концертах в Праге. Я благодарю вас, мои люди, что приехали из разных уголков мира, что привезли с собой любовь. За невероятную магическую атмосферу. За незабываемые воспоминания. Всех обнимаю и целую. До новых песенных встреч. Счастья нам и мира", - сообщил он в опубликованном в TikTok ролике.

Олег Винник новости - Олег Винник обратился к фанатам после концерта в Праге / скриншот TikTok

Видео получило множество восторженных отзывов от поклонников певца, но собрало также и немало хейта: Виннику продолжают делать замечания по поводу его выезда из страны во время войны, а также включения в активный репертуар песен на русском языке.

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Кто такой Олег Винник? Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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