"Скорая помощь, потеря сознания, больница": Цибульская рассказала о страшном ДТП

Оля Цибульская была за рулем, когда слетела вместе с подругой в кювет.

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Оля Цибульская рассказала про аварию на мотороллере / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

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Успешная карьера Оли Цибульской могла завершиться еще в юном возрасте. Об этом певица рассказала в недавнем выпуске собственного подкаста.

Она отдыхала за городом в компании друзей. Один из них приехал на мотороллере. Певица вспоминает, как вытащила ключи из его кармана, и решила прокатиться вместе с подругой. Правда, водить Цибульская не умела, и доехала со своей пассажиркой лишь до ближайшего кювета.

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"В результате – первый крутой кювет, авария, гематома, скорая помощь, потеря сознания, больница и четкое ощущение, что после удара, который я получила, и после шрама, который появился после этой аварии у меня на лице, моя карьера на стопе, моя жизнь парализована, и я не знаю и не понимаю, как двигаться дальше", - вспоминает Оля. Она также отметила, что после аварии за ней пришлось ухаживать матери.

Впрочем, из этой ситуации артистка сделала очень важный вывод для себя - жизнь скоротечна, и проживать ее нужно с жаждой. "Когда я лежала, реально как овощ и разговаривала со своим мозгом, тогда я четко почувствовала желание жить, четко почувствовала желание наслаждаться каждым моментом", - рассказывает Оля Цибульская.

Кто такая Оля Цыбульская / инфографика: Главред

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Кто такая Оля Цибульская? Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

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