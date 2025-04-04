"Постоянно разные женщины": Ефросинина отреагировала на слухи об изменах мужа

Маша Ефросинина дала убедительный ответ.

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Маша Ефросинина - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Маша Ефросинина

Вы узнаете:

Появились слухи о любовнице мужа Ефросининой

Ведущая пошутила по этому поводу

Украинская известная ведущая Маша Ефросинина отреагировала на слухи о том, что у ее мужа Тимура Хромаева есть любовница.

В интервью для Натальи Бобок ведущая пошутила и рассказала, что уверенна в верности мужа.

"Я говорю: "Тимур, тут новинка подлетела. Я застукала тебя с любовницей". Он говорит: "Красивая?" Я говорю: "Не знаю, не пишут". Он говорит: "Слушай, Масичек, она же мне не нужна. У меня постоянно разные женщины". И это наша с ним шутка. За 22 года, что мы с ним вместе, я столько куча раз изменилась внешне, внутренне", – поделилась Ефросинина.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев пережили вместе много чего / фото: instagram.com, Маша Ефросинина

Также ведущая отметила, что Тимур не успевает за ее перевоплощениями, поэтому ему точно не до других женщин.

Маша Ефросинина инфографика / Главред

Напомним, Ефросинина и Хромаев поженились в 2003 году и воспитывают двоих детей – Нану и Александра. В начале полномасштабной войны в Украине Тимур записался в ряды ВСУ добровольцем, поэтому пара редко видится.

Смотрите видео интервью Маши Ефросининой:

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Маша Ефросинина - последние новости по теме

Ранее Главред писал о том, что Маша Ефросинина раскрыла секрет, который держала при себе почти три десятилетия - из стыда и страха осуждения со стороны коллег и близких. Заговорила она лишь для того, чтобы поддержать тех, чей голос сегодня едва слышен - женщин, переживших сексуальное насилие.

Напомним, Маша Ефросинина пригласила своего мужа Тимура Хромаева для интервью, где ответила на все слухи. По словам ведущей, она с Хромаевым уже расходилась и пара делала перерыв в отношениях.

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Кто такая Маша Ефросинина? Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

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