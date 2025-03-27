Маша Ефросинина оказалась в больнице - что произошло

Ефросинина смогла выдавить из себя слабую улыбку.

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Маша Ефросинина новости - Ефросинина пожаловалась на новый вирус / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

Вкратце:

Маша Ефросинина показала себя в больнице

Туда она попала из-за болезни, последствия которой пытается устранить

Украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина сообщила, что пала жертвой вируса, которым сейчас болеют многие. Симптомы оказались настолько сильными, что ей потребовалась профессиональная помощь медиков.

Ефросинина в своем блоге в Instagram показала фото из больничной палаты, где ей поставили капельницу. "Максимально конченый этот вирус, так я вам скажу. Хотя, судя по вашим сообщениям, заходил он много к кому", - пишет Маша.

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Ведущая также поспешила успокоить поклонников, и намекнула на то, что ее организм начинает приближаться к выздоровлению. Еще несколько дней назад из-за плохого самочувствия она не могла даже нормально питаться, зато теперь еда не вызывает у нее отвращение. "Сейчас витамины как пойдут по моим венам, и я из бледной кольраби превращусь в персик", - написала Ефросинина.

Маша Ефросинина новости - Ефросинина пожаловалась на новый вирус / instagram.com/mashaefrosinina/

Уже завтра она планирует вернуться к работе. "Наконец могу смотреть в завтрашний день... Потому что он обещает быть очень рабочим", - призналась деятельница.

Сейчас Маша задействована, как ведущая и участница, в двух ток-шоу: "Запитання? Відповідь!", "Дорослі дівчата". Кроме того она курирует и принимает участие в мероприятиях Фонда "Маша", который занимается помощью женщинам - жертвам различных проявлений насилия.

Кто такая Маша Ефросинина / Главред

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Кто такая Маша Ефросинина? Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

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