Маша Ефросинина оказалась в больнице - что произошло

Вкратце:
- Маша Ефросинина показала себя в больнице
- Туда она попала из-за болезни, последствия которой пытается устранить
Украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина сообщила, что пала жертвой вируса, которым сейчас болеют многие. Симптомы оказались настолько сильными, что ей потребовалась профессиональная помощь медиков.
Ефросинина в своем блоге в Instagram показала фото из больничной палаты, где ей поставили капельницу. "Максимально конченый этот вирус, так я вам скажу. Хотя, судя по вашим сообщениям, заходил он много к кому", - пишет Маша.
Ведущая также поспешила успокоить поклонников, и намекнула на то, что ее организм начинает приближаться к выздоровлению. Еще несколько дней назад из-за плохого самочувствия она не могла даже нормально питаться, зато теперь еда не вызывает у нее отвращение. "Сейчас витамины как пойдут по моим венам, и я из бледной кольраби превращусь в персик", - написала Ефросинина.
Уже завтра она планирует вернуться к работе. "Наконец могу смотреть в завтрашний день... Потому что он обещает быть очень рабочим", - призналась деятельница.
Сейчас Маша задействована, как ведущая и участница, в двух ток-шоу: "Запитання? Відповідь!", "Дорослі дівчата". Кроме того она курирует и принимает участие в мероприятиях Фонда "Маша", который занимается помощью женщинам - жертвам различных проявлений насилия.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, где сейчас проходит военную службу комик Игорь Ласточкин. Шоумен-воин сообщил про свое вступление в ряды ВСУ в феврале 2025 года.
Также близкая подруга Ирины Билык рассказала, как певица чувствует себя после тяжелой болезни, из-за которой звезде пришлось перенести концерты, и показала ее свежее фото.
Читайте также:
- "Благодарю всех врачей": Злата Огневич сообщила о пополнении в семье
- Даша Астафьева раскрыла подробности знакомства с тайным возлюбленным
- "Как же сильно я скучаю": Владимир Ярославский растрогал своим признанием
Кто такая Маша Ефросинина?
Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред