"93-ий Квартал": где сейчас проходит военную службу комик Игорь Ласточкин

Вкратце:
- Игорь Ласточкин вступил в ВСУ в феврале 2025 года
- Месяц спустя артист рассказал, где служит
Украинский актер, комик и тренер юмористического проекта "Лига смеха" Игорь Ласточкин известен своим сотрудничеством со Студией Квартал-95. Прежде артист активно развивал свой блог в социальных сетях, который во время полномасштабной войны в Украине наполнился информацией про благотворительные концерты и сборы на помощь ВСУ.
Однако больше месяца Ласточкин не выходил на связь с поклонниками, так как в феврале и сам пополнил ряды украинских защитников. Сегодня в блоге артиста в Instagram появилось видео, на котором видно, как сильно изменился Игорь за это время. Кроме того он намекнул, где и на каком направлении проходит службу.
По сюжету ролика к Игорю Ласточкину подходит другой юморист, Владимир Черняк, которому шоумен-воин рассказал, что сейчас "выступает" в "93-ем квартале "Холодный Яр". На Донбассе", вероятно, намекая на 93-ю отдельную механизированную бригаду "Холодный яр".
Про свое решение вступить в ряды ВСУ Игорь Ласточкин сообщил 19 февраля 2025 года. Он опубликовал фото оружия и военного билета с подписью: "Сложные времена рождают сильных людей".
Позже решение комика прокомментировал его коллега по телевидению - ведущий Константин Грубич. Он рассказал, что вместе с Ласточкиным проходил военное обучение, и уже тогда Игорь "был серьезно настроен". Также Грубич выразил воину свое уважение.
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Кто такой Игорь Ласточкин
Игорь Ласточкин родился 21 ноября 1986 года в городе Казахстана Шымкенте, там жил до 7 лет. Вскоре он переехал в живет в Ташкент (Узбекистан), где в 2004 году и окончил среднюю школу №110.
После окончания школы, Ласточкин с мамой переехал в Днепр, где в 2009 году окончил Государственную металлургическую академию Украины - металлургический факультет кафедры металлургического топлива и восстановителей.
Еще во время учебы в академии Игорь стал играть в КВН за днепропетровские команды "+5" и "Стальной проект". Первым комедийной задачей Игоря было сыграть испуганную человека. Игорь признался, что тогда настолько волновался перед выступлением, что играть напуганного было не так уж и трудно. После этой роли юморист сразу же стал популярным. В "Сборную Днепропетровска" пришел в 2008 году, где он стал капитаном.
Совместно с сокомандником Владимиром Борисовым участвовал в шоу "Краина У". Ласточкин и Борисов повторили придуманные в КВН образы Игоря и Лены.
Кроме того, Ласточкин сыграл в популярных комедийных сериалах "Страна У", "Сказки", "Отель Галиция". В 2016 году Игорь стал судьей шоу "Рассмеши комика", и вел программу с 12 по 15 сезоны. В июне 2011 года Ласточкин женился на Анне Португаловой, в браке 1 апреля 2014 года у пары родился сын Радмир Игоревич Ласточкин.
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