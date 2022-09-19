"Украинские девушки самые красивые": супермодель Алина Байкова показала ножки в сумасшедшем мини

Алина Байкова в школьной мини-юбке снялась для бренда Miu Miu / instagram.com/alina_baikova

Украинская супермодель с мировым именем Алина Байкова, которая своей красотой покорила даже голливудского плейбоя Леонардо Ди Каприо, приняла участие в съемках итальянского бренда женской одежды и аксессуаров высокой моды Miu Miu (дочерняя компания модного дома Prada).

Лицом Miu Miu в разные годы становились такие известные красотки, как Летиция Каста, Кирстен Данст, Кэти Холмс, Ванесса Паради, Линдси Лохан, Эль Фэнниг и др. Теперь этой чести удостоена и Байкова.

На ее странице в Instagram появилась серия фотографий, на которых она позирует в гостиничном номере в наряде, напоминающем одежду школьницы.

Наряд выдержан в стиле начала двухтысячных, в трендовых цветах последних сезонов - белая мини-блузка, песочный вязаный кроп-топ, бежевая мини-юбка в складочку с заниженной талией. Укороченная одежда ловко подчеркнула бесконечно длинные ноги модели, обутые в босоножки на массивном каблуке и платформе.

Ранее украинская актриса Анна Кошмал в образе лесной феи в белоснежном мини-платье из цветочных лепестков похвасталась безупречными формами.

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